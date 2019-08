بالفيديو: قائمة الفائزين في حفل MTV لعام 2019.. وتايلور سويفت تحظى بنصيب الأسد!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الفيديو كليب MTV في دورته الـ36 يوم أمس الإثنين في قاعة Prufential Center بمدينة نيوارك في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وتضمنت قائمة الفائزين نخبة من النجوم المعروفين في عالم الغناء.

حظيت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" بالنصيب الأكبر من عدد الترشيحات، إذ رشحت لـ12 جائزة عن أغنيتيها Me وYou Need To Calm Down.

وهنا نعرض قائمة الفائزين في الحفل، وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لقناة MTV:

1. أفضل أغنية "هيب هوب"

فازت المغنية الأمريكية "كاردي بي" بجائزة أفضل أغنية "هيب هوب" عن أغنيتها Money.

2. أفضل أغاني موسم الصيف

حظيت المغنية الأمريكية "آريانا غراندي" بجائزة أفضل أغنية لموسم الصيف عن أغنيتها المصورة "Boy Friend.

3. جائزة Video For Good

حصدت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" جائزة Video For Good عن أغنيتها المصورة You Need To Calm Down.