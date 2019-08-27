بالفيديو: قائمة الفائزين في حفل MTV لعام 2019.. وتايلور سويفت تحظى بنصيب الأسد!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الفيديو كليب MTV في دورته الـ36 يوم أمس الإثنين في قاعة Prufential Center بمدينة نيوارك في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وتضمنت قائمة الفائزين نخبة من النجوم المعروفين في عالم الغناء.
حظيت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" بالنصيب الأكبر من عدد الترشيحات، إذ رشحت لـ12 جائزة عن أغنيتيها Me وYou Need To Calm Down.
وهنا نعرض قائمة الفائزين في الحفل، وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لقناة MTV:
فازت المغنية الأمريكية "كاردي بي" بجائزة أفضل أغنية "هيب هوب" عن أغنيتها Money.
CONGRATS @iamcardib on BEST HIP-HOP for 'MONEY'— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019
💰💰💰💰 #VMAs pic.twitter.com/8COiupferY
حظيت المغنية الأمريكية "آريانا غراندي" بجائزة أفضل أغنية لموسم الصيف عن أغنيتها المصورة "Boy Friend.
and the winner of Song of Summer is.....🥁 @ArianaGrande!!! #VMAs pic.twitter.com/aYUmWhYANc— MTV (@MTV) August 27, 2019
حصدت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" جائزة Video For Good عن أغنيتها المصورة You Need To Calm Down.
Congrats to @taylorswift13 and @todrick on winning Video For Good at the #VMAs!! pic.twitter.com/Q47a6bLk92— MTV (@MTV) August 27, 2019
فازت المغنية الأمريكية "تايلور سويفت" جائزة فيديو العام عن أغنيتها You Need To Calm Down.
حصد النجمان "بيلي ري سايرس" و"ليل ناس" جائزة أغنية العام عن أغنيتهما Old Town Road.
The #VMA for SONG OF THE YEAR goes to….🎶@LilNasX and @billyraycyrus!!!! 🐎 pic.twitter.com/vjlucdVJuk— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019
حصدت فرقة الإخوة جوناس على جائزة أفضل أغنية بوب عن أغنيتهم Sucker.
The #VMA for BEST POP goes to...— MTV (@MTV) August 27, 2019
The @jonasbrothers for #Sucker!! 💕💫 pic.twitter.com/QY5mAf4vor
حصدت أغنية Senorita على جائزة أفضل تعاون غنائي، فقد جمعت النجم الكندي "شون مينديز" والمغنية الكوبية "كاميلا كابيو".
The #VMA for Best Collaboration goes to @ShawnMendes and @Camila_Cabello for #Señorita!!🔥 pic.twitter.com/rZmdhWiR0a— MTV (@MTV) August 27, 2019
حازت المغنية الأمريكية "آريانا غراندي" على جائزة فنان العام بسبب النجاح الساحق الذي حققته في ألبوماتها الغنائية.
ARTIST OF THE YEAR GOES TO @ARIANAGRANDE #VMAs 💋🖤 pic.twitter.com/Ia1eaK5mT4— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019
حصدت أغنية WAVES جائزة أفضل أغنية R&B لمغني الراب العالمي "6lack" والمغنية الأمريكية "نورماني".
BEST R&B GOES TO @6lack and @Normani for WAVES 🌊 #VMAs pic.twitter.com/DIP2P9MHoD— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019
حصدت أغنية High hopes جائزة أفضل فيديو كليب لأغنية روك.
BEST ROCK GOES TO @PanicAtTheDisco #VMAs pic.twitter.com/9niJ8KpkZo— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019
حازت المغنية الأمريكية "بيلي إيليش" على جائزة أفضل فنان صاعد.
The #VMA for BEST NEW ARTIST goes to...@billieeilish! 🏆 pic.twitter.com/gVDpNWWkXD— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019
اختيرت الفرقة الكورية BTS كأفضل فرقة غنائية.
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