إليك قائمة نجوم هوليوود ذوي الأصول الاوكرانية.. إحداهن لأبوين لاجئين

تتمتع أوكرانيا، التي تعد ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المنطقة، بتقاليد غنية بالفنون والثقافة، وقد أنتجت بالفعل بعضًا من أفضل المواهب في هوليوود وألمعها.

وإليكم خمسة مشاهير من أمريكا الشمالية إما ولدوا في أوكرانيا أو لديهم جذور أوكرانية قوية، وكيف يحافظون على تراثهم على قيد الحياة بعد أن حققوا نجاحًا كبيرًا:

1. ميلا كونيس



قبل أن تحصل على دورها الأكبر في المسلسل التلفزيوني "That 70s Show"، أمضت الممثلة الأمريكية ميلا كونيس النصف الأول من طفولتها في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية. وعندما أصبحت بعمر السابعة، انتقلت عائلتها إلى الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معاداة السامية في الاتحاد السوفيتي، الذي كانت اوكرانيا ما تزال جزءًا منه في ذلك الوقت.

كان التغيير بمثابة ثورة كبيرة لنجمة فيلم "Black Swan"، فقد التحقت في الصف الثاني في مدرسة محلية في مدينة لوس أنجلوس على الرغم من عدم تحدثها كلمة واحدة باللغة الإنجليزية. لمساعدتها على اكتساب المزيد من الطلاقة قامت والدتها بتسجيلها في دروس التمثيل- وهو الشيء الذي أتى ثماره بلا شك بطرق أكثر مما توقعته الأسرة.











2. ميلا جوفوفيتش



تشتهر عارضة الأزياء والنجمة السينمائية الأمريكية-الأوكرانية ميلا جوفوفيتش بحياتها المهنية اللامعة ونمط حياتها المتأهب، لكن أصولها أكثر تواضعًا، فقد ولدت في العاصمة كييف الأوكرانية حيث أمضت سنواتها القليلة الأولى في أوكرانيا وموطن والدتها موسكو، ثم بعد ذلك في الولايات المتحدة، حيث عمل والداها كمنظفي منزل للمخرج براين ديبالما.

كانت الممثلة والموسيقية تتحدث بصوت عالٍ حول جذورها، حيث قامت بأداء الأغاني الشعبية الأوكرانية وجمع الأموال للجمعيات الخيرية المحلية خلال احتجاجات 2014 في كييف.

3. فيرا فارميجا



على الرغم من أنها ولدت في الولايات المتحدة، نشأت الممثلة فيرا فارميجا في مجتمع أوكراني في نيوجيرسي، ولم تتعلم التحدث باللغة الإنجليزية حتى وصلت سن السادسة من عمرها.

تعتبر فيرا الفرد الثاني من بين سبعة أشقاء في عائلة أرثوذكسية شرقية، وصرَّحت خلال لقاء لصحيفة "ذا غارديان": "ذهبت إلى مدرسة كاثوليكية أوكرانية، وكانت جميع أنشطتي اللامنهجية داخل المجتمع الأوكراني، حتى أنني أصبحت راقصة فولكلورية أوكرانية محترفة".

4. كاثرين وينيك



ولدت الممثلة الكندية-الأوكرانية كاثرين وينيك في الواقع لوالدين أوكرانيين مهاجرين قاموا بتربيتها هي وإخوتها على التحدث باللغة الأوكرانية كلغة أولى، ولطالما تحدَّثت بصوت عالٍ حول سيادة أوكرانيا، ونشرت دعمها على وسائل التواصل الاجتماعي وكتبت في إحدى المنشورات: "أنا أقف بجانب وطني الأم ، أوكرانيا."

5. ليونارد نيموي



نشأ نجم "ستار تريك"، ليونارد نيموي، كيهودي في مدينة بوسطن، وكان يتحدث ويقرأ اللغة اليديشية طوال حياته حتى وفاته في عام 2015. وكان قادرًا على اعتناق دينه اليهودي بالكامل بسبب والديه اليهوديين الأرثوذكسيين، الذين فرا من أوكرانيا بعد المذابح التي تعرض لها اليهود في أوائل القرن العشرين.

وتركت تجارب والديه كلاجئين يهود أوكرانيين أثرًا لا يمحى على نيموي، والذي عزا إليه الفضل في إلهامه في دوره الأكثر شهرة كدكتور "سبوك"- وهو طبيب نصف "فولكان" ونصف بشري من الأقلية المنبوذة.



