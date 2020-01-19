إميليا كلارك تكشف سرّ جمال بشرتها.. ما علاقة والدتها بالأمر!

شاركت الممثلة البريطانية "إيميليا كلارك" أسرار جمالها وشبابها الدائم وذلك من خلال مقابلة لها مع أحد المواقع المهتمة بالجمال.

وكشفت بطلة مسلسل Game Of Throne أن أسرار جمالها تتضمن تدليك الوجه وترطيب البشرة وتطهيرها وعدم القيام بأي شيء مثل البوتوكس أو أي من هذه الأمور.

وقالت إيميليا خلال المقابلة: "من السهل القول أنني أبلغ من العمر 32 عاماً وليس لدي تجاعيد"، وأضافت: "أنا اعطي الأولوية للعناية بالبشرة الجيدة كالمكياج الخفيف والتدليك الليلي لضمان مظهر بشرتي وأشعر بأنها بأفضل حالاتها".

وأضافت إيميليا: "أريد أن أفعل كل ما بوسعي للعناية ببشرتي فهو شكل من أشكال الرعاية الذاتية فأنا اختار وضع الطاقة للتأكد من أنني بحالة جيدة".

وصرّحت كلارك أن والدتها عملت في مجال الجمال وعلّمتها منذ صغرها أنه يجب عليها التنظيف والعناية بالبشرة فقالت: "يمكن أن أمضي ليلة طويلة وأستيقظ في الصباح اليوم التالي وبشرتي نظيفة عن طريق الترطيب مرتين يومياً".

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