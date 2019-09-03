إيفانكا ترامب بقصة شعر جديدة خلال زيارتها لكولومبيا!

أبقت ابنة الرئيس دونالد ترامب "إيفانكا" شعرها طويلاً خلال السنوات القليلة من رئاسة والدها فكانت تسرّحه إما بشكل مستقيم أو مموج، إلا أنها قامت بقص شعرها في يوليو نحو أكتافها.

ويبدو أن مظهر الشعر القصير قد أعجبها لدرجة أنها ظهرت يوم أمس بقصة بوب جديدة حيث تألقت بفستان أبيض قصير تناسق مع مظهرها الجديد وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى كولومبيا لتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة في البلدان النامية.

وخلال وقت سابق من يوم أمس شوهدت إيفانكا وهي تصعد على متن طائرتها بينما كانت ترتدي فستاناً باللون الأزرق الليلي بقيمة 170 دولار توسّطه حزام أحمر من مجموعة J.Crew، وكانت تضع أقراط هوب تناسقت مع قصة شعرها الجديدة.

وعلى الصعيد المهني من المقرر أن تزور الإبنة الأولى للرئيس دونالد ترامب كولومبيا والأرجنتين وبارغواي للترويج لمبادرة التنمية والإزدهار العالمية للمرأة والتابعة لإدارة ترامب، كما أنها ستدافع عن القوانين التي ستسمح للمرأة بالوصول إلى المحاكم.

ويشار إلى أن إيفانكا تعرّضت للكثير من الإنتقادات حول صمتها وفشلها في التدخل في سياسات والدها وتعليقاته حول الولاء اليهودي، خاصةً أنها اعتنقت اليهودية لتتزوج من زوجها جاريد كوشنر.

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