حديث جانبي يجمع الأمير هاري وإيفانكا ترامب في غياب ميغان ماركل!

التقت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، حيث انضمت إليه ابنته إيفانكا، ووصل دونالد إلى قصر باكنغهام لتناول الغداء مع الملكة والأمير تشارلز والأمير هاري، وغيرهم من كبار رجال العائلة المالكة.

وخلال جولة ترامب في معرض المجموعة الملكية في القصر، ظهر دوق ساسكس الأمير هاري في لقطات سريعة بينما كان يقف في الخلف خلال الجولة، وفي لقطة أخرى شوهد وهو يخوض في حديث مع إيفانكا، حيث لوحظ غياب دوقة ساسكس ميغان ماركل وبقائها في المنزل مع طفلها.

وتأتي هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة عقب نفي الرئيس ترامب وصفه ميغان بـ "السيئة" في مقابلة له مع صحيفة Sun البريطانية، حيث صرّح في مقابلته خلال وقت سابق بأنه لم يعلم بأن ميغان كانت سيئة، بسبب انتقادها له ووصفه بألقاب غير جيدة عام 2016، إذ قال: "ماذا سأقول؟ لم أكن أعرف بأنها سيئة".

وعلى الرغم من ذلك، وفي نفس المقابلة أثنى على ميغان بقوله: "إنها تربي أميراً أمريكياً جيداً، وأنا سعيد لرؤيتها كجزء من العائلة المالكة البريطانية".

وبالعودة إلى الزيارة الملكية، غرّدت إيفانكا عبر حسابها على "تويتر": لقد كان شرفاً عظيماً أن أقابل صاحبة الجلالة الملكة، أشكركم على الترحيب الحار"، واختارت إيفانكا خلال زيارتها طقم أبيض، مكوّن من بلوزة يتوسطها حزام، مع تنورة مزينة بكسرات خفيفة، ونسقت معهم حذاء بكعب عال.

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