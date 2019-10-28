ابنة كايلي جينر نسخة طبق الأصل عن إطلالة والدتها في الميت غالا

تميّزت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بإطلالتها غير المألوفة في الميت غالا خلال الربيع الماضي، والآن تتبع ابنتها ستورمي خطى والدتها في إطلالتها لكن على شكل مصغّر خلال عيد الهالويين.

نشرت كايلي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على إنستغرام أمس الأحد لابنتها ستورمي البالغة من العمر عام ونصف.

وظهرت ستورمي وهي ترتدي فستان مشبك بلون اللافندر تزيّن بالريش من الأطراف كما وضعت شعراً مستعاراً باللون الرمادي، وكان هذا اللوك مطابق لما ارتدته والدتها في الميت غالا والذي كان من مجموعة فيرساتشي إلا أنها وضعت شعراً مستعار بنفس لون الفستان.

وقامت كايلي بالتعليق على لقطات الصور التي بدت وكأنها أُخذت في غرفة ستورمي المصممة في مكاتب شركة كايلي Kylie Cosmetics، فقالت: "مع طفلتي!! لا أستطيع التعامل مع هذا!!" ووضعت بعض رموز القلب بجانب التعليق.

وخلال وقت سابق كانت كايلي قد حضرت عرض Balvin مع صديقاتها صوفيا ريتشي وستاسي كارانيكولاو، ثم نشرت لقطات لنفسها من حفلة الهالويين وهي ترتدي مظهر مستوحى من إطلالة مادونا السوداء من عرض 2003.

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