ابن ويل سميث يتبرأ من اسم عائلته.. هل تجد سببه مُقنع؟!

لمن الرائع أن تحظى بشهرة كبيرة دون عناء وتحديدًا عندما يكون إحدى والديك من المشاهير والمعروفين عالميًا، لكن ذلك قد يسبب لك مشكلة كبيرة فيما بعد، وهذا ما جرى مع "جيدن سميث"، ابن النجم الأمريكي العالمي "ويل سميث".

يشعر عارض الأزياء والنجم الشاب "جيدن سميث" أن لقب والده يُحدث له مُشكلة كبيرة، فهو دائمًا ما يُعرف بـ"ابن ويل سميث" وليس بإنجازاته وأعماله الفنية؛ لذلك قرر التخلي عن اسم عائلته "سميث" وتبني اسمه الأول فحسب ليكون اسم الشهرة خاصته.

لاحظ محبو النجم الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، أنه في خضم أزمة هوية ، حيث غيَّر اسمه عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" من "جيدن سميث" إلى "جيدن"، وخطوته هذه لا تعني عدم فخره بِنَسَبه أو شعوره بالخزي من شهرة والده، بل يوّد الخروج من دائرة عائلته.

عُرف جيدن" بدوره في فيلمThe Pursuit of Happyness عام 2006 ، وThe Karate Kid عام 2010 وAfter Earth عام 2013.

وإضافةً إلى كونه ممثل، هو راقصٌ وكاتب أغاني ومغني راب حاز على جائزة MTV عن أدائه في فيلم The Pursuit of Happyness.