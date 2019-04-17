بعد كشف ميوله الجنسي للرجال..ابن ويل سميث يتبادل القبل مع فتاة مجهولة! (صور)

دائمًا ما يثير ابن النجم العالمي "ويل سميث" الجدل سواءً أكان ذلك بإطلالاته الغريبة أو بتصريحاته المُثيرة للجدل، أو بشان ميوله الجنسي.

رصدت عدسات الباباراتزي النجم الشاب "جيدن سميث" يتبادل القُبلات مع فتاة مجهولة الهوية تتمتع بشعر بُني مموج وملامح جذابة لطيفة أثناء تجوالهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، حيث نراهما جالسين على مقعد خشبي في لحظات حميمية وهما ينظران إلى بعضهما البعض بعاطفة.

وفي وقت سابق، أُشيع أن "جيدن"، البالغ من العمر 20 عامًا، على علاقة مع فتاة جديدة بعدما شوهد الاثنان يتبادلان القبل في مهرجان كوتشيلا الموسيقي يوم السبت الماضي، ما يعني انتهاء علاقته بحبيبته السابقة الممثلة الأمريكية "أوديسا آلدون" بعد مرور عام على رومانسيتهما.

وفي وقت سابق، كشف "جيدن" عن ميوله الجنسي تجاه الرجال مؤكدًا أنه يواعد مغني الراب "تايلر" الملقب بـ"ذا كريتور" بعد صعوده على خشبة المسرح في حفل Camp Flog Gnaw الموسيقي المقام في ملعب دودجر بمدينة لوس أنجلوس، وهو أمر صادم لأن النجم الشاب يحاول إبعاد حياته الشخصية عن عدسات الكاميرات.

وسبق لـ "سميث" الحديث عن محاولاته لتحدي الصورة النمطية للجنسين، والطريقة التي يرتدي فيها الشخص الملابس التي تناسب جنسه، فخلال لقاء له مع مجلة "جي كيو"، قال: "لا أرى ملابس رجالية وملابس نسائية.. أشعر أن الناس محتارون بشأن المعايير الجنسانية."

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