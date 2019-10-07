الأمير أندرو يكشف عن قطع علاقته مع "جيفري إبستاين" منذ 2010

أصبحت علاقة دوق يورك، الأمير أندرو بالملياردير الأمريكي المنتحر، جيفري ابستاين، الذي عُثر عليه مشنوقا في زنزانته في أغسطس بعد اتهامه بارتكاب جرائم الاتجار بالأطفال، موضع تدقيق شديد.

والآن، كشف الأمير أندرو أن الزيارة التي قام بها لجيفري إبستاين في عام 2010 كانت لقطع علاقته به ولإخباره أنهما لم يعودا أصدقاء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأخبر دوق يورك الأصدقاء أن الرحلة إلى نيويورك كانت لقطع الاتصال مع إبستاين بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية للأطفال.

وعلى الرغم من رفضه مبدئيًا انتقاد صديقه، فإن الابن الثاني للملكة يقبل الآن أن إبستاين كان شاذًا متخفيًا يشبه الإعلامي البريطاني جيمي سافيل، الذي أدليت ضده مئات المزاعم بالاعتداء الجنسي، ويحتمل أن سجله بالاعتداءات الجنسية قد يعتبر الأغزر في بريطانيا.

كانت فرجينيا روبرتس، إحدى ضحايا إبستاين المزعومة، قد زعمت أنها تم تجنيدها "كعبد جنسي" وأجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو في لندن.

ونفى الأمير بشدة أي "اتصال جنسي أو علاقة جنسية" معها أو أي "سوء تصرف مع قاصرين دون السن القانونية".

كان الأمير أندرو قد قام بزيارة إبستاين في جزر فيرجن الأمريكية عدة مرات، كما زار منزل مانهاتن في ديسمبر 2010 ، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح إبستاين من السجن لمدة 18 شهرًا بسبب جرائم دعارة الأطفال.

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