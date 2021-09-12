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الأمير هاري وميغان ماركل يقومان بتسوية جريئة مع الملكة.. وعرض يخطف الأنفاس!

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:45
الأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل

أعلن دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل عن ولادة طفلتهما ليليبت ديانا والتي سمّياها تيمناً بجدته الملكة إليزابيث ووالدته الأميرة الراحلة ديانا.

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وكانت ميغان قد أنجبتها في الولايات المتحدة وذلك بعد انفصال الثنائي الملكي عن العائلة المالكة بسبب خلافات بينهما، حيث تأزمّت الأمور فيما بعد عندما أدليا الأمير هاري وميغان بتصريحات نارية خلال مقابلتهما مع أوبرا وينفري.

ولم تشاهد الملكة اليزابيث حفيدتها ليليبيت أبداً ولم تقابلها، حيث عرضا دوقا ساسكس الطفلة الصغيرة على الملكة عبر مكالمة فيديو عند عودتها من المستشفى.

الأمير هاري

وفي عرض جريء قدّمه الأمير هاري للمكلة اليزابيث، طلب هاري فيه عقد أول قمة مع الملكة خلال الاسابيع المقبلة في مقابل أن ترى الملكة حفيدتها ليليبيت.

ويخطط الثنائي الملكي لتعميد ابنتهما في قلعة وندسور وذلك عند اللقاء بالملكة، لكن مصادر قريبة اكّدت ان عرض هاري أصاب موظفي القصر الملكي بحالة ذهول.

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وصرّح المصدر: "الكثير من الناس أصيبوا بالصدمة من الجرأة الهائلة التي لدى الأمير هاري وميغان ماركل وهو رغبتهما في رؤية الملكة لكن العرض غريب خاصة لما جعلوها تعيشه في العام الماضي".

وأكّد المصدر" إن الملكة لم تستجب لطلب الامير هاري إلى الآن بالرغم من رغبتها حقاً في رؤية حفيدتها وأنها لا تزال مغرمة بالامير هاري ولكن القصر الملكي متفاجىء من هذه الخطوة خاصة من ميغان ماركل بعد مقابلتها مع أوبرا".

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