الأمير هاري يدافع عن زوجته ميغان ماركل.. ويكشف الانطباع الأول لها للعائلة المالكة وخاصة كيت!

كان الأمير هاري خلال وقت سابق قد تحدّث حول الانطباع الأول الذي أخذته زوجته ميغان ماركل حول افراد العائلة المالكة عند اول لقاء جمعها بهم.

وأكّد الامير هاري أن شقيقه الامير ويليام وزوجته كيت ميدلتون كانا يتطلعّان لرؤية ميغان ماركل بشدّة، وأن الأمير هاري كان قد أحضرها للقصر.

وأشار دوق ساسكس إلى أن زوجته ميغان ماركل كانت قد عبّرت عن إعجابها الكبير للمكلة اليزابيث في ذلك الوقت، وأكّد أنها كانت تتمنى لقائها منذ بداية معرفتها بهاري.

وصرّح هاري بأن ميغان ماركل وصفت لقائها الاول بدوقة كامبريدج كيت ميدلتون بكلمة واحدة، حيث قالت بأن اللقاء كان "رائعاً" وأشادت بها.

ويذكر بان العلاقة بين ميغان ماركل والعائلة المالكة كانت قد شهدت توترات واضحة بينهما خاصة بين ميغان وكيت في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد انفصال دوقا ساسكس عن العائلة المالكة.

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