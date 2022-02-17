الامير اندرو يحلّ قضية استغلاله لقاصر بتسوية مالية.. مبلغ ضخم ورسالة اعتذار وندم

اتُهم الأمير أندروفي وقت سابق باستغلال فتاة قاصر والاعتداء عليها جنسياً في أكثر من مناسبة وذلك قبل سنوات عديدة عندما كان عمر الفتاة 17 عاماً.

كما تسببت صداقته القديمة بجيفري ويبسون بفضيحة كبيرة للعائلة المالكة، خاصة بعد ان قامت الفتاة برفع قضية ضده تتهمه فيها بالاستغلال الجنسي.

تسوية مالية لانهاء الفضيحة الجنسية

خلال وقت سابق كشفت مصادر ملكية بأن هناك تسوية مالية سوف تكون لانهاء قضية الاستغلال الجنسي وسيدفع فيها مبلغ ضخم.

واظهرت وثائق المحكمة بان الأمير أندرو قد توصل إلى تسوية مالية خارج المحكمة مع السيدة المدّعية قبل عدة أيام من جلسة استدعائه للمحكمة للإدلاء بشهادته وأقواله، والتي من المقرر اقامتها في 13 مارس الشهر القادم.

بيان مشترك من محامو الأمير اندرو والسيدة المعتدى عليها

أصدر محامو الأمير أندرو والسيدة فيرجينيا بياناً مشتركاً كشفو فيه عن التسوية المالية التي اتفق عليها الطرفان وأبقيا مبلغ التسوية سراً بينهما.

ولكن بحسب مصادر صحيفة "ديلي ميل" فإن المبلغ هو 12 مليون جنيه استرليني، حيث أن النسبة الأكبر من المبلغ دفعتها الملكة اليزابيث من عائدات دوقيتها لانكستر.

وتضمن البيان أيضاً اعتذار للسيدة فيرجينا عن أي اساءة سببها لها الأمير أندرو ولكن دون الاعتراف بالذنب والتهم التي وُجّهت له.

وذُكر في البيان ان الأمير أندرو يعتزم التبرّع لجمعية السيدة لدعم حقوق ضحايا الاستغلال الجنسي، وأن لم يقصد الاساءة لها ابداً.

كما أظهر البيان ندم الامير أندرو من علاقة الصداقة التي جمعته بجيفري ابستين وتعهّد بالمشاركة في محاربة الاتجار بالبشر.