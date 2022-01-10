تعويض مالي ملكي ضخم لتسوية قضية الأمير أندرو

نشرت مصادر اخبارية ملكية تقرير تتحدّث فيه حول قضية الأمير أندرو وهو الابن الثاني للملكة والتي يُتهّم فيها الأمير باستغلال فتاة قاصر جنسياً.

الملكة اليزابيث تشارك في تسوية فضيحة ابنها الجنسية

أكّدت مصادر ملكية بأن الملكة اليزابيث قد تضطّر لدفع تعويض مالي ضخم للفتاة التي استغّلها الأمير أندرو جنسياً والتي تدعى فيرجينا روبرتس.

ورفعت فيرجينا دعوى قضائية تتهم فيها الأمير اندرو باستغلالها جنسياً عندما كانت قاصر بعمر الـ 17 عام.

ويأمل المحاميين الخاصين بالأمير أندرو في تسوية القضية خارج المحكمة وذلك لتجنّب إحالتها للمحكمة وقد تتضمن التسوية دفع مبلغ مالي ضخم قد يتجاوز الخمس ملايين جنيه أسترليني وقد تضطّر الملكة لمساعدة الأمير أندرو في دفع هذا التعويض.

وضع الأمير أندرو الحالي بعد قضية الاستغلال الجنسي

سيبيع الأمير اندرو منزل العطلة الخاص بالعائلة في سيويسرا والذي اشتراه في السابق مع زوجته سارة وسيكون جزء من عائد البيع لصالح الفريق القانوني الذي يعمل في قضية الأمير أندرو والجزء الآخر مبلغ التعويض.