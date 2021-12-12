الامير ويليام وكيت ميدلتون يختاران صورة عيد الميلاد من الأردن.. متى التقطاها؟

بدأ أفراد العائلة المالكة بالاحتفال بعيد الميلاد بشكل مبكر، حيث نشر كل فرد من البلاط الملكي بطاقات التهنئة الخاصة بعيد الميلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بطاقة الأمير ويليام وكيت ميدلتون النادرة

نشر دوقا كامبريدج بطاقة عيد تهنئة بعيد الميلاد لعام 2021 في لقطة نادرة برفقة أطفالهم الثلاث الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، عبر حسابهما الخاص على "انستغرام".

وكانت الصورة قد التقطت للعائلة المالكة خلال زيارتهم للأردن في زيارة خاصة لمدينة البتراء، حيث لم يتم مشاركة تفاصيل الزيارة فيما سبق.

تفاصيل إطلالتهم في الصورة

ظهرت كيت ميدلتون وهي ترتدي فستان أنيق وطويل الأكمام بينما كانت الأميرة الصغيرة بإطلالات مشابهة لإطلالة والدتها بالفستان، اما الأمير ويليام فقد ارتدى شورت وبلوزة تناسبت مع الرحلة وتطابقت مع أطفاله.

ولم يتم الكشف حتى الآن متى قامت عائلة كامبريدج بالعطلة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولكن يعتقد أنه كانت في بداية تخفيف قيود السفر بعد كورونا.

بطاقة عيد الميلاد الخاصة بالأمير تشارلز

نشر الأمير تشارلز بطاقة تهنئة بعيد الميلاد تضمنت صورة تجمعه بزوجته كاميلا وهما في سباق رويال أسكوت حيث يظهر الأمير تشارلز وهو يرتدي قناع وجه أسود بينما كان يساعد زوجته بقناعها الأبيض.