Super Bowl يجمع مشاهير العالم.. الثنائي "بينيفر" والأمير هاري أبرز الحاضرين

انضم العديد من مشاهير هوليوود ومشاهير العالم إلى الحدث الرياضي الأضخم لعام 2022 Super Bowl، حيث ضم أكبر حشد فني للمشاهير في تاريخه.

فعاليات Super Bowl

افتتح النجم العالمي "ذا روك" الحدث الرياضي وهو في داخل الملعب حيث اختار بنطال باللون البورغندي نسّقه مع بلوزة ضيّقة من نفس اللون.

وقدّمت النجمة ميكي غويتون النشيد الوطني الأمريكي حيث اختارت فستان طويل باللون الأزرق، كما شارك في المهرجان لهذا العام ماري جي بلايج، والدكتور دري الذي قدّم فقرة فنية برفقة سنوب دوغ.

بالإضافة إلى النجم العالمي "إيمينيم" الذي شارك في الفقرة الفنية إلى جانب النجم "50 Cent"، حيث كان الحدث الرياضي الأضخم فنياً كما وصفه البعض.

ضيوف حفل Super Bowl

تواجد العديد من مشاهير العالم بين الجمهور والحضور وكان منهم النجم "جاستين بيبر" برفقة زوجته هايلي بالدوين وانضمت إليهما نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء "كيندال جينر" والتي بقيت برفقة الثنائي.

بالإضافة إلى تواجد النجم "ذا ويكند" والنجمة "تشارليز ثيرون" التي كانت على المدرّجات وتتابع الحدث الكبير، كما حضر كانيه ويست برفقة ابنته نورث ولكنه كان يغطّي وجهه، بالإضافة إلى جاي زي برفقة ابنته.

وإلى جانب مشاهير الفن تواجد كل من الأمير هاري والاميرة يوجيني إلى جانب بعضهما البعض خلال الحفل حيث يعد هذا الحفل الأول له.

كما لم يغب الثنائي "بينيفر" عن الأنظار بين الجمهور إذ تواجدا بجانب بعضهما البعض وهما يحتفلان وكانت جينيفر لوبيز ترقص على انغام الموسيقى بجانب بين أفليك.