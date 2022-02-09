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جينيفر لوبيز وبين أفليك يستعرضان رومانسيتهما خلال العرض الأول لفيلم Marry Me

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 05:40
جينيفر لوبيز وبين أفليك
جينيفر لوبيز وبين أفليك

عرض فيلم "Marry Me" من بطولة الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز في مدينة لوس أنجلوس، وحضر العرض الاول العديد من الأبطال والنجوم وعلى رأسهم النجمة جينيفر لوبيز برفقة بين أفليك.

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جينيفر لوبيز وبين أفليك يستعرضان رومانسيتهما على السجادة الحمراء

ظهرت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" على السجادة الحمراء برفقة النجم العالمي بين أفليك وذلك في العرض الخاص لفيلم "Marry Me".

والتُقط للثنائي العديد من الصور واللقطات واللحظات اللطيفة على السجادة الحمراء والتي ظهرا فيها بكل رومانسية وعفوية.

وكانت جينيفر ترتدي فستان ابيض قصير من الدانتيل ذو أكمام طويلة بينما ارتدى بين أفليك جاكيت أسود طويل نسّقه مع بدلة سوداء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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نبذة عن فيلم "Marry Me"

يدور فيلم "Marry Me" في إطار رومانسي وكوميدي وهو من بطولة النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" والنجم "أوين ويلسون" ويتناول قصة نجمة بوب التي اكتشفت في يوم زفافها أنها تعرّضت للخيانة.

وقررت اختيار شخص غريب من بين الناس للزواج منه، حيث يجسّد أوين دور الرجل المجهول الذي تختاره جينيفر لوبيز للزواج، ولكنه يكتشف أنه دخل عالم المشاهير الذي يصعب اختراقه.

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