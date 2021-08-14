الحكم بالسجن على مغني كوري شهير.. والتهمة الدعارة والقمار!

يواجه المغني الكوري الشهير "سينغري" اتهامات عديدة وخطيرة والتي تشمل الاعتداء الجنسي والدعارة، بالإضافة إلى لعب القمار الدائم.

واصدرت المحكمة العسكرية حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على العضو السابق في فرقة بيغ بانغ، كما أمرت باحتجازه عقب الفضيحة التي طالته.

واكتشفت الشرطة اثناء التحقيقات دردشات الأنترنت لديه والتي قدم فيها فيديوها جنسية لنساء دون الحصول على موافقتهن، كما تقدّمت عدة نساء للإدلاء بشهادتهن حيث زعمن أنهن خدرن وقدمن إلى رجال الأعمال لاغتصابهن.

ونفى النجم واسمه الحقيقي لي سونغ هيون أي اتهامات موجّه له خلال جلسات الاستماع، او حتى ضلوعه بالتهم المنسوبة إليه، مدّعياً أن شريكه هو من كان مسؤول عن الدعارة.

وأبدى العديد من معجبين سينغري غضبهم اتجاه الأحكام التي وجّهت للنجم، حيث كتب احدهم: "مهما كانت النتيجة وبغض النظر عما يخبئه المستقبل، سأكون بجانبك كن قوياً، ونحن فخورون بك".

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