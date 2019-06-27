الشعب الياباني يهاجم كيم كارداشيان.. "ثقافتنا ليست ألعوبة لديك"!

أعلنت نجمة التلفزيون الواقع"كيم كارداشيان" أمس عن إطلاق مجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية تحت اسم "كيمونو"، وكشفت أن العلامة التجارية تعزز شكل المرأة ومنحنياتها.

وعقب ذلك اتهمت كيم بعد احترام الثقافة اليابانية، وذلك لأن اسم المجموعة "كيمونو" هو نفس اسم الملابس التقليدية اليابانية، حيث اتهم اليابانيون كيم بعدم احترام تراث الكيمونو الذي يعود إلى القرن الخامس عشر.

وهاجم أحد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي كيم بقوله: "أشعر بالحزن الشديد لأن اسم كيمونو يستخدم لشيء مختلف عما نعرفه نحن اليابانيين، فنحن فخورون بتاريخ الكيمونو وثقافتها، لكني أشعر بأن اختيار الإسم ينم عن الجهل بكل بساطة".

كما عبّرت الأستاذة شيلا كيف من جامعة جومونجي اليابانية: "إن الكيمونو في الواقع هو عكس هذه الملابس الداخلية المثيرة، وهذا يظهر عدم احترام للثقافة اليابانية، فكلمة كيمونو لا تنتمي لكيم كارداشيان".

والبعض الآخر انتقل إلى التويتر للهجوم على كيم بقوله: "ثقافتي ليست ألعوبة لديك، أليس لديك أي احترام للآخرين"، كما أضاف آخر: "لا تسرقي ثقافتنا، يجب على الحكومة اليابانية تقديم احتجاج ضد كارداشيان".

ومن الجدير بالذكر، أن كيمونو هو اللباس الوطني الياباني، ويتم ارتدائه في المناسبات الخاصة، وغالباً ما ترتديه النساء وكبار السن في حفلات الزفاف وغيرها.

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