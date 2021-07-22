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الكشف عن هوية حبيب أديل الجديد.. وصور دليل علاقتهما

منشور 22 تمّوز / يوليو 2021 - 12:11
أديل
أديل

يبدو أن النجمة البريطانية أديل وجدت الحب أخيرًا بعد مرور عدة سنوات على انفصالها عن زوجها سيمون كونيكس.

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صرَّح أحد المصادرالمقربة من أديل لصحيفة Page six أنها والوكيل الرياضي الأمريكي ريتش بول يتواعدان، مُشيرًا أن الأخبار حقيقية مئة بالمائة، قائلًا: "إنهم بالتأكيد يتواعدان".



أديل
تأتي هذه الأخبار بعد أن شوهد الثنائي جالسين معًا في اللعبة الخامسة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

في هذه الأثناء، كان هناك العديد من التلكيحان التي تدل على علاقة أديل وبول، حيث اعترف الأخير على أنه يستمتع بوقته معنجمة البوب. مع ذلك، وصف حالة علاقته قائلاً: "أنا لا أواعد، أنا أعزب. ضع ذلك في القصة".

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أديل

كلمات دالة:أديلريتش بولنجومفنمشاهير هوليوود

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