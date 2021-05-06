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بإطلالة إسبانية غجرية ورقصة السالسا.. أديل تحتفل بعيد ميلادها الـ 33!

منشور 06 أيّار / مايو 2021 - 07:36
أديل
أديل

أشعلت النجمة "أديل" وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى بظهرها الرشيق يوم أمس الاربعاء وذلك للاحتفال بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.

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واحتفلت المغنية العالمية بيومها الكبير من خلال مشاركتها ثلاث صور ساحرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لفتت واحدة منها أنظار المتابعين.

وظهرت في الصورة الملفتة وهي ترتدي فستان طويل مستوحى من الغجر الإسباني بينما كانت في الصورة تدور وهي ترقص السالسا وتهز فستانها.

أديل

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وفي صورة أخرى ظهرت باللون الأبيض والأسود حيث كانت تستعرض وشمها على ساعدها والذي جاء على شكل كوكب.

وظهرت أديل مؤخراً وهي تحتفل مع نجم الراب دريك والنجم دانيال كالويا حيث سرعان ما انتقل المعجبين للإثناء عليها وإبداء الإعجاب بها وبمظهرها وتمنوا لها يوم سعيد.

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