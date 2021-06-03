المتحولة جيسيكا ألفيس تستعد لاستئصال أكثر من نصف معدتها

وسط سلسلة الجراحات التجميلية التي تخضع لها المتحولة الشهيرة "جيسيكا ألفيس"، كشفت الأخيرة حديثاً عن مخاوفها جراء أحدث الجراحات التي تستعد إليها قريبًا.

قالت "جيسيكا" (37 عاما) إنها تخشى "الموت أثناء الجراحة"، والتي من المقرر أن تستأصل 75 % من معدتها بعد اكتسابها مزيداً من الوزن وصنفها الأطباء على أنها تعاني من السمنة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تندرج الجراحة تحت عمليات تكميم المعدة، ومن المقرر إجرائها في عيادة "مونو أوبيستي" في تركيا.





وقالت جيسيكا عن الجراحة المنتظرة: "تعد الجراحة هذه المرة أكثر تعقيداً وارتباطاً بالصحة، إذ سيتم استئصال جزء كبير من معدتي ولن يتبقى سوى 25 % منها فقط على آمل أن يساعدني ذلك في فقدان الوزن".

أضافت جيسيكا أيضاً أن زيادة وزنها خلال الفترة الماضية ارتبط بما خضعت له من جراحة تتعلق برحلتها في التحول الجنسي وما كانت تستهلكه من هرمونات، كما أشارت إلى أن زيادة وزنها جعلتها تشعر بعدم ثقة في النفس.

كما شرحت نجمة تلفزيون الواقع البرازيلية البريطانية: "أدى العلاج الهرموني إلى زيادة الشهية وإبطاء عملية التمثيل الغذائي، وأنا خائفة من الجراحة لأنها ليست تجميلية مثل الجراحات الأخرى التي خضعت لها".

وفيما يتعلق بخططها المستقبلية، كشفت جيسيكا أنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء وأن تتيح لها رحلة تحولها الفرصة لذلك ولاستكشاف نفسها والعثور على فتى أحلامها وتكوين أسرة.

يجدر بالذكر أنه خلال الشهر الماضي، كشفت جيسيكا أنها أنفقت حوالي 106 آلاف دولار على العمليات الجراحية التجميلية في غضون عامين.