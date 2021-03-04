بعد صورتها العارية.. المتحولة جيسيكا ألفيس تتلقى عرضًا ماليًا ضخمًا لعذريتها

زعمت المتحولة الجنسية جيسيكا ألفيس أن العديد من الرجال عرضوا عليها مبالغ طائلة لسلب عذريتها، بعدما خضعت مؤخرًا لعملية تغيير الجنس.

قالت الشخصية الإعلامية، البالغة من العمر 37 عامًا، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها غُمرت بعروض نقدية من رجال بعد أن شاركت صورة عارية لها عبر خاصية "إنستغرام ستوري، قالت: "لقد حذفت تلك الصورة لأن الكثير من الرجال أرسلوا لي رسائل ولا أعرف كيف أتعامل معها، حتى أن البعض يقدم لي المال لسلب عذريتي".

وأشارت "جيسيكا ألفيس"، المعروفة سابقًا باسم الدمية كين البشرية، أن أحد الرجال عرض عليها 20 ألف دولار من أجل إقامة علاقة معها، لكن أوضحت أنها لا تبيع جسدها أبدًا، فهي تبحث عن الحب وليس المال.

تظهر جيسيكا في الصورة عارية تمامًا بينما غطَّت مناطقها الحساسة بإيموجي على شكل شعلة نارية ملتهبة.

وسابقًا، صرَّحت جيسيكا أنها تجنبت العلاقات مع الرجال المثليين عندما كانت رجلاً وأنها تأمل أن تفقد عذريتها لشخص مميز الآن بعد أن تحولت إلى امرأة، وأوضحت: "لم أقم مطلقًا بعلاقة مع رجل مثليّ الجنس لأن عقلي كان دائمًا أنثى. أتذكر عندما كبرت أنني كنت أرتدي ملابس والدتي وأرقص في جميع أنحاء المنزل".

وتأتي تصريحاتها بعدما الكشف عن خططها للخضوع لعملية جراحية من أجل تكبير ثدييها، بعد أيام قليلة من عملية تغيير الجنس التي أجرتها في بانكوك.