المسلسل الكوري "سجلات أرثدال" يعود بموسم ثانٍ!

أعلنت مواقع إخبارية أن المسلسل الدرامي التاريخي الكوري "سجلات أرثدال" (Arthdal Chronicles) سيعود في موسم ثانِ.

ويُشار أن فريق الإنتاج بدء تصوير الموسم الثاني من العمل في وقت ما من هذه السنة، وسيشرف على عملية الإخراج مخرج فيلم The Great Battle.

والجدير بالذكر أن من المقرر عرض الموسم الثاني من العمل في وقت ما من عام 2023.

وهنا نعرض تفاصيل عن الأحداث التي وقعت في الموسم الأول من العمل المكوَّن من 18 حلقة:

أحداث مسلسل "سجلات أرثدل"

الجزء الأول

تدور الأحداث في أرض أرثدال الخيالية خلال العصور القديمة (العصر البرونزي)، حيث يوُلد"إيون سيوم" مصحوبًا بلعنة مصيرها جلب كارثة لأرض أرثدال، الأمر الذي يدفعه هو ووالدته، التي تحاول حمايته، على تحمل المصاعب والشدائد؛ فيقرران المغادرة والسفر معًا إلى مكان أفضل. على الرغم من أن "إيون سيوم" نشأ في الأرض الجديدة، إلا أنه يعامل كمنبوذ باعتباره ليس من سكان الأرض الأصليين.

من جهة أخرى، هناك بطل حرب أرثدال، "تاغون"، والذي مهد الطريق لأرضه لتصبح مدينة وأمة مزدهرة، كما يحلم أن يصبح أول ملك لها.

وعلى الصعيد الآخر، ولدت "تان يا" بنفس مصير "إيون سيوم"، وهي الأم العظيمة التالية لقبيلة وهان، لكنها تجد صعوبة في إتقان رقصة الأم العظيمة ولم يعد لديها حلمًا منذ ظهور "إيون سيوم" في قريتهم، مقارنة بـ"تاي آل ها"، ابنة رئيس قبيلة هاي، التي تمتلك طموحًا كبيرًا.



الجزء الثاني



يصبح "تاغون" الرجل الأقوى في أرثدال، وتربطه علاقة عاطفية مع "تاي آل ها" التي تشابهه بطموحاته العظيمة.

من جهة أخرى، يحتجز "سا يا" في برج لأنه "إيغوتو" ، وهو هجين بين قبيلتي "سارم" و"نويانتال"؛ إذ يختار "تاغون" الحفاظ على حياته وهو طفل وسط الحروب التي قضت على جميع قبيلة "نويانتال"، ويعيده إلى أرثدال، إلَّا أن علاقتهما تكون معقدة لأن الـ"إيغوتويون" مكروهين من قبل الأرثدال، فتساعده "تاي آل ها" على تربيته.

على الصعيد الآخر، تحاول "تان يا" الهروب من قلعة النار التي احتجزت فيها برفقة قبيلتها كرهائن، وتفر إلى غرفة تشبه تمامًا ما وصفه "إيون سيوم" في أحلام، وهناك ترى صبيًا يشبه "سيوم" تمامًا.

الجزء الثالث

يحصل "تاغون" على كل ما يريد وهو جالس على عرشه. ومع ذلك، أصبحت حياته وعرشه الآن مهددين عندما يبدأ "إيون سيوم" بتحريض العبيد والفلاحين في أرثدال ليقاتلوا ضد النخبة. ورغم أن "تاغون" أبقى تراثه "نيانثالي" سرًا عن العالم، إلَّا أنه يستعد لقتال "إيون سيوم".

في هذه الأثناء ، تواجه "تاي آل ها"خطر الاغتيال من عدو مجهول، بينما تكافح "تان يا" للتكيف مع قوتها المكتشفة حديثًا في أرثدال.