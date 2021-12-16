"انت اطرق بابي" أكثر مسلسلات بحثًا في السعودية.. ومسلسل كوري يتصدر القائمة

تصدّر المسلسل التركي "انت اطرق بابي" محرك بحث غوغل في السعودية لقائمة أكثر المسلسلات بحثاً لعام 2021.

واحتلّ المسلسل "انت اطرق بابي" المرتبة الثامنة، كما احتلّ المسلسل الكوري "لعبة الحبّار" المرتبة الثالثةن كما احتل المسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات" المرتبة الخامسة.

نبذة عن تفاصيل قصة مسلسل "انت اطرق بابي"

تدور أحداث المسلسل التركي "انت اطرق بابي" حول فتاة تسمى "آيدا" تسعى لأن تكمل دراستها من أجل تحقيق أحلامها المستقبلية.

وتتفاجأ بسحب المنحة الدراسية بسبب شركة تصميم معماري الخاصة بسيركان بولات، وبعد مواجهات بينهما قدّم سيركان عرض لآيدا بإعادة منحتها مقابل ان تمثّل دور خطيبته لمدة مؤقتة.

ولكنها في النهاية يقعان في حب بعضهما البعض ويتزوجان في نهاية المسلسل.

الجوائز التي حصدها مسلسل "انت اطرق بابي"

حصد المسلسل التركي "انت اطرق بابي" على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مسلسل تركي رومانسي لعام 2021.

وجائزة أفضل ثنائي رومانسي ايدا وسيركان، كما حصد كرم بورسين على جائزة أفضل ممثل وحصلت هاندا على جائزة أفضل ممثلة.