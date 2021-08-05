شاهد الصورة الأولى لابنة ميغان ماركل "ليليبيت".. لا شيء يخفى على المعجبين!

تمكّن معجبو وعشاق الثنائي "ميغان ماركل" والأمير هاري من رصد صورة غير واضحة لطفلتهما ليليبيت كانت موجودة على مكتب دوقة ساسكس.

وكشف مقطع فيديو مدته دقيقتان صُمم لدوقة ساسكس "ميغان ماركل" احتفالًا بعيد ميلادها الأربعين، عن الصورة الأولى للطفلة ليليبيت.

وبُث مقطع الفيديو عن "ميغان ماركل" وهي جالسة على مكتبها حيث كانت تضع 3 صور أمامها ومنها صورة للطفل "آرتشي" والأمير هاري وميغان، بالإضافة للطفلة ليليبيت.

وبدأ المعجبين بالتساؤل بشأن هذه الصورة الحديثة للعائلة الصغيرة، فقال أحد المتابعين: "أحب أن أعتقد أنه في الصور الثلاث هي أن تكون للأمير هاري وهو يحمل طفلته ليليبيت".

وأوضح آخر بطريقة اخرى: "يبدو أن الصورة الأولى هي آرتشي والثانية ميغان وهاري والثالثة هاري وهو يحمل ليليبيت وعلى وشك أن يمنحها قبلة والرابعة هي ميغان أو دوريا وهما تحملان آرتشي".

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