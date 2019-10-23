دخول ملكي استثنائي لميغان ماركل في مؤتمر One Young World.. وإطلالة بنفسجية تشع إيجابية

تم افتتاح قمة One Young World لعام 2019 في كينغستون غرب لندن، حيث وصف الحدث بأنه منتدى عالمي لقادة الشباب إذ جمع أكثر من 2000 شخص من 190 دولة في قاعة ألبرت الملكية مساء أمس الثلاثاء.

وأثبتت دوقة ساسكس شجاعتها وقوة اعتزازها بنفسها بعد حضورها لهذا الحدث كنائبة لرئيس صندوق الكومنولث للملكة لوحدها دون الأمير هاري، إذ كان هذا أول ظهور علني لها بعد اعترافاتها في الفيلم الوثائقي ITV بأنها تشعر بالضعف.

وسارت ميغان في الممر باتجاه المسرح وهي ترتدي فستاناً أورجوانياً من القطن، ماكسي وبأكمام طويلة كما نسّقت معه حذاء كحلي بكعب عال وأسدلت شعرها الأسود المموج.

وتبادلت ماركل العناق والمصافحات مع المعجبين الذين استقبلوها بأصوات ترحيبية مبهجة خلال سيرها بينهم ثم صعدت للمسرح لتجلس بجانب البروفيسور الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس.

ويأتي ظهورها هذا حين كشفت عن كفاحها للتغلب على ضغوط حياتها الجديدة منذ زواجها من الأمير هاري ودخول البلاط الملكي ومن ثم حملها بالطفل الملكي وانجابها له.

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