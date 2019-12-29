الملكة إليزابيث تكسر بروتوكولًا ملكيًا دعمًا لابنة الأمير أندرو وسط فضائحه!

لا يزال تنفيذ البروتوكلات الملكية في قصر باكنغهام أمراً حتمياً وخاصةً خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وكان من ضمن تلك البروتوكلات هو أن المتزوجين فقط من يستطيعون حضور هذه الاحتفالات في القصر، إلا أن الملكة وفي اللحظات الأخيرة استطاعت كسر هذا الحكم ودعوة خطيب الأميرة بياتريس إلى الاحتفال.

وعلى هذا النحو وصل الضيوف الملكيين إلى القصر فكانت الأميرة بياتريس وخطيبها وشقيقتها الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك أول الحضور الذين وصلوا إلى القصر حسب الترتيب العكسي.

وبدأ يوم عيد الميلاد مع خدمة في كنيسة القديسة مريم قبل أن يعودوا للقصر لتناول الغداء وشرب المشروبات وبعد ذلك في المساء يتبادلون الهدايا ويتناولون الشاي الخفيف.

وظهرت الأميرة بياتريس وهي ترتدي معطف طويل باللون البيج من مجموعة The Fold والذي يبلغ قيمته ما يقارب 595 جنيه أسترليني نسّقته مع قبعة باللون الأخضر وحذاء طويل وقفازات باللون الأسود، أما خطيبها فقد ارتدى معطف كحلي نسّقه مع قميص أبيض وبنطال قماشي.

ويُعتقد بأن الملكة قد خرقت هذا البروتوكول لأنها أرادت تقديم دعم لحفيدتها بياتريس بعدما واجهت ضغط كبير في الأسابيع الأخيرة بسبب تأجيل حفل زفافها عقب فضيحة والدها.

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