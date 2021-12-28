انتشار صورة المشتبه به باغتيال الملكة إليزابيث.. وهذه جنسيته!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمشتبه به قيل أنه الشاب الذي أقدم على تسلق جدار قلعة وندسور وحاول اغتيال الملكة إليزابيث الثانية بقوس ونشاب.

نشر الشاب المشتبه به والمدعو جاسوانت سينغ تشايل ، البالغ من العمر 19 عامًا ، مقطع فيديو تقشعر له الأبدان في يوم عيد الميلاد حيث أعرب عن نيته في قتل الملكة.

وقال في الفيديو الذي ظهر فيه مُرتديًا قناعًا أبيضًا وبذلة رياضية سوداء: "أنا آسف لما قمت به وما سأفعله.. سأحاول اغتيال إليزابيث ملكة العائلة المالكة".

وتابع: "هذا انتقام لأولئك الذين لقوا حتفهم في مذبحة جاليانوالا باغ عام 1919. كما أنه انتقام لأولئك الذين قُتلوا وأُهينوا وتعرضوا للتميز بسبب عرقهم".

وأوضح قائلًا: "أنا سيخ هندي، سيث. كان اسمي جاسوانت سينغ تشايل، اسمي دارث جونز ".

قبل أن يختتم أضاف: "أنا آسف لكل من ظلمت أو كذبت عليهم. إذا تلقيت هذا، فإن موتي قريب. يرجى مشاركة هذا مع أي شخص، وإذا كان ذلك ممكنًا، يمكنك إرساله إلى الأخبار إذا كانوا مهتمين."

بعد أقل من نصف ساعة من نسرالمقطع على موقع "سناب شات"، سلح نفسه بقوس ونشاب واعتقل داخل أراضي القلعة.