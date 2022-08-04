اندلاع حريق هائل في موقع تصوير فيلم رانبير كابور.. إليك التفاصيل

كشفت مصادر محلية في مدينة بومباي عن اندلاع حريق ضخم في موقع تصوير فيلم جديد للنجم البوليوودي الشهير "رانبير كابور" والذي لم يكشف عن اسمه بعد.

تفاصيل الحريق الكبير في موقع تصوير فيلم رانبير كابور

وفي تفاصيل ما حدث ونقلاً عن المسؤول في هيئة الدفاع المدني فإن حريق هائل اندلع في مدينة غرب أنديري في بومباي في موقع تصوير أحد الأفلام يوم الجمعة الماضية.

ووفقاً لما نقلته شبكة PTI فإن الحريق قد اندلع بشكل هائل ولكن لحسن الحظ لم يتواجد أي من الممثلين المشاركين في الفيلم، في حين تواجد عدد من طاقم العمل خلف الكاميرات، وأكدت الشبكة أنه لم يتعرض أي شخص للإصابة

وتم إخماد الحريق الكبير بنجاح بعد مرور خمس ساعات على اندلاعه حيث إن الدفاع المدني استعان بما يقارب بخمسة سيارات إطفاء من أجل الحريق الكبير.

ولم يكشف عن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق في مكان التصوير حتى الآن، حيث إن التحقيقات بوشرت لمعرفة ما إذا كان حريق مفتعل أم مجرّد حادث

تفاصيل فيلم رانبير كابور

لم يكشف النجم البوليوودي الشهير "رانبير كابور" عن تفاصيل فيلمه الشهير حيث أن اسم الفيلم ما يزال مجهولاً، ولكن الفيلم هو من إخراج المخرج الهندي الشهير لوف رانجان.

ويقوم ببطولة الفيلم النجم البوليوودي رانبير كابور بالإضافة إلى النجمة البوليوودية الشهيرة شرادها كابور والتي تشاركه في البطولة.