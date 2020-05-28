  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. انفصال سكوت ديسك وصوفيا ريتشي بعد 3 سنوات من المواعدة.. وكورتني كارداشيان السبب!

انفصال سكوت ديسك وصوفيا ريتشي بعد 3 سنوات من المواعدة.. وكورتني كارداشيان السبب!

منشور 28 أيّار / مايو 2020 - 06:11
كورتني كارداشيان وسكوت ديسك وصوفيا ريتشي
كورتني كارداشيان وسكوت ديسك وصوفيا ريتشي

انفصل نجم الواقع "سكوت ديسك" وعارضة الأزياء صوفيا ريتشي عن بعضهما بعد علاقة دامت 3 سنوات بينهما.

وكشف مصدر قريب بأن صوفيا قد سئمت من سلوك سكوت ديسك وقررت الابتعاد عنه خاصة وأن فارق العمر بينهما يبلغ 16 عاماً، حيث كان سكوت يعاني من الإدمان ودخل مركز التأهيل بسبب حزنه على فقدان والديه.

ولكن يبدو واضحاً أن السبب الرئيسي للانفصال هو قرب سكوت الشديد من حبيبته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان والدة أطفاله الثلاث بينيلوب وماسوب وريجن.

فبالرغم من أن سكوت ديسك يمضي الحجر المنزلي برفقة صوفيا خلال الفترة السابقة إلا أنه عاد إلى لوس انجلوس برفقة أطفاله وحبيبته السابقة كورتني للاحتفال بعيد ميلاده السابع والثلاثين غير مبال بانفصاله عن صوفيا.

Wow: Kourtney took to Instagram to share a snap from Scott Disick's Tuesday afternoon birthday party while posing alongside her equally stylish sister Kylie Jenner

واجتمعت عائلة كارداشيان للاحتفال بعيد ميلاده في الهواء الطلق حيث كانت كورتني بإطلالة مثيرة وهي ترتدي قميص من الساتان باللون الأحمر فقط، وكان موضوع العيد ميلاد Talentless وهي العلامة التجارية الخاصة بسكوت.

Cool: Khloe also shared a snap of Scott's impressive birthday cake - which featured a snap of him from his youth

ويبدو واضحاً أن عائلة كارداشيان تفعل ما بوسعها لمساندة سكوت في مرحلة انفصاله هذه وعلى ما يبدو أن كورتني تحاول التقرّب منه وهذا كان مطلب والدتها كريس جينر.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...