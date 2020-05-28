انفصال سكوت ديسك وصوفيا ريتشي بعد 3 سنوات من المواعدة.. وكورتني كارداشيان السبب!

انفصل نجم الواقع "سكوت ديسك" وعارضة الأزياء صوفيا ريتشي عن بعضهما بعد علاقة دامت 3 سنوات بينهما.

وكشف مصدر قريب بأن صوفيا قد سئمت من سلوك سكوت ديسك وقررت الابتعاد عنه خاصة وأن فارق العمر بينهما يبلغ 16 عاماً، حيث كان سكوت يعاني من الإدمان ودخل مركز التأهيل بسبب حزنه على فقدان والديه.

ولكن يبدو واضحاً أن السبب الرئيسي للانفصال هو قرب سكوت الشديد من حبيبته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان والدة أطفاله الثلاث بينيلوب وماسوب وريجن.

فبالرغم من أن سكوت ديسك يمضي الحجر المنزلي برفقة صوفيا خلال الفترة السابقة إلا أنه عاد إلى لوس انجلوس برفقة أطفاله وحبيبته السابقة كورتني للاحتفال بعيد ميلاده السابع والثلاثين غير مبال بانفصاله عن صوفيا.

واجتمعت عائلة كارداشيان للاحتفال بعيد ميلاده في الهواء الطلق حيث كانت كورتني بإطلالة مثيرة وهي ترتدي قميص من الساتان باللون الأحمر فقط، وكان موضوع العيد ميلاد Talentless وهي العلامة التجارية الخاصة بسكوت.

ويبدو واضحاً أن عائلة كارداشيان تفعل ما بوسعها لمساندة سكوت في مرحلة انفصاله هذه وعلى ما يبدو أن كورتني تحاول التقرّب منه وهذا كان مطلب والدتها كريس جينر.

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