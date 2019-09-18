سكوت ديسك يعيد ترميم منزله الجديد بهذا المبلغ الضخم استعداداً لبرنامجه Flip it Like Disick

يحاول نجم التلفزيون الواقع "سكوت ديسك" تكوين اسم له في عالم العقارات والتحسينات المنزلية، حيث يقوم حالياً بعمل تجديدات لمنزله الجديد لبرنامجه القادم Flip it Like Disick.

اشترى سكوت منزل مكوّن من 5 غرف نوم و6 حمامات بقيمة 3.2 مليون دولار في إبريل من عام 2018 وحوّل هذا القصر إلى مزرعة فريدة من نوعها مقابل 6.9 مليون دولار للتحسينات وصيانات المنزل.

ويبدو أن سكوت قام بالإصلاحات من الألف إلى الياء بدءاً من الأرضيات المبلطة ووضع خشب صلب أكثر أناقة مكانها وصولاً إلى السقف والأبواب والإضاءة، حيث تم تصميم كل غرفة بعناية بواسطة سكوت شخصياً وفريق تصميم وويلا فورد.

ولم يكتفي سكوت بالمنزل من الداخل بل انتقل خارجاً باستغلال مساحة الحديقة الكبيرة وتجهيزها كمكان للحفلات مع مسبح ضخم ومنتجع صحي فاخر وحفرة مثالية لإشعال النار للترفيه عن الضيوف.

وخلال وقت سابق صرّح سكوت عن منزله أثناء مقابلة مع !E حيث قال: "أنا أعتقد بأن منزلي سيكون عالماً مختلفاً إذا قمنا بالتصليحات الداخلية والخارجية والمسبح".

ويشار إلى سكوت ديسك هو حبيب كورتني كارداشيان سابقاً إلا أنه الآن مرتبط بعارضة الأزياء صوفيا ريتشي منذ عام 2017.

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