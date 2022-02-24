اويكو كارايل في فيديو رومانسي لطيف مع زوجها.. ويجدّل شعرها كطفلة صغيرة

تحاول النجمة التركية الشهيرة اويكو كارايل التواصل مع جمهورها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشارك لحظاتها الجميلة والرومانسية مع متابعينها بشكل مستمر

اويكو كارايل في لقطات رومانسية مع زوجها

شاركت النجمة التركية " اويكو كارايل" فيديو رومانسي لطيف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهرت فيه برفقة زوجها المغني جان بونومو.



وكان جان وأويكو جالسين على السرير في الصباح ويقوم زوجها جان بتجديل شعرها الأسود الناعم، بينما كانت أويكو تمسك بالهاتف وتقوم بتوثيق هذه اللحظات الرومانسية المميزة بينهما.

وعلّقت أويكو على الفيديو الذي نشرته بعبارة "صباح الخير"، واشاد المتابعين بالفيديو ورومانسية أويكو وزوجها في الصباح الباكر، وانهالوا عليهما بالتعليقات التي حملت الكثير من كلمات الاشادة والغزل

أويكو كارايل في لقطات رومانسية على البحر

ولم يكن الفيديو الصباحي هذا هو أول فيديو رومانسي تشاركه أويكو مع زوجها، فخلال وقت سابق نشرت أويكو مقطع فيديو من اجازتها الرومانسية في مدينة ازمير.

وظهرت في الفيديو وهي تقبّل زوجها بكل رومانسي في البحر وبين الأمواج، بينما كان طفلهما الصغير رومان معهما وعلقّت على الصورة وقتها "عيد سعيد".

وعادة ما تحظى علاقة كارايل وزوجها باعجاب الجمهور، فيما يرى البعض ان استعراض حياتها الخاصة هو امر غير مقبول ويجب عليها المحافظة علىيها بعيدًا عن السوشال ميديا