هاندا ارتشيل في أول تصريح لها بعد شائعات الانفصال "هذا غير عادل ومهين"، فهل تقصد كرم بورسين؟

تحدّثت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" خلال اول مقابلة لها بعد شائعات انفصالها عن حبيبها النجم "كرم بورسين"، كما شاركت بعض الصور المثيرة لها.

هاندا ارتشيل تتحدث عن مدينة ماردين

صوّرت النجمة التركية " فيلمها الجديد "الحب في الهواء" في مدينة ماردين وهي مدينة تقع في بلاد الاناضول حيث عبّرت هاندا عن سعادتها البالغة بهذه المدينة.

وقالت هاندا: "لقد فتنتني ماردين وسرقت قلبي وكأنني في قصة خيالية"، ونشرت المجلة بعض الصور لمدينة ماردين وطبيعتها الخلّابة.

وأكّدت هاندا بان شروق الشمس في مدينة ماردين هو أكثر شيء يمنحها الأمل حيث أنها عندما ترى شروق الشمس تتذكر الامكانيات التي لديها.

هاندا ارتشيل تتحدث عن الضغوط التي تتعرض لها النساء من اجل جسدهن

تحدّثت النجمة التركية بشكل صريح حول الضغوطات التي تتعرض لها النساء من اجل جسدهن، وأحد أنواع هذا الضغط هو النقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هاندا ارتشيل حول هذا الضغط والنقد لأجساد النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي "إنه غير عادل ومهين جداً".

كما بعثت هاندا رسالة مهمة إلى النساء حتى يجدن جمالهن بانفسهن، فقالت هاندا: "من ينتقدك بشدة وينتقد جسدك هو انعكاس لتعاستها هي وتعاسة روحها فلا تقلقي".

انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين

كشفت مصادر بان الثنائي التركي "هاندا ارتشيل وكرم بورسين" قد انفصلا عن بعضهما البعض ولكن الثنائي لم يقوما بأي تصريحات تؤكد أن تنفي هذا الشيء.

ولكن هاندا وكرم لم يحتفلا بعيد الحب وهذا الشيء أكد الشائعات ولكن هاندا لم تتطرّق لموضوع الانفصال خلال المقابلة.