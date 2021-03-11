وسط إجراءات الطلاق.. أديل لن تمنح أي شيء لزوجها وحضانة الطفل مشتركة!

أعلنت النجمة "أديل" خلال وقت سابق من هذا الشهر بأنها تعمل على إجراءات الطلاق مع زوجها "سيمون" وذلك بعد عامين من انفصالهما.

وأفيد الآن بأن المدير التنفيذي للمؤسسة الخيرية "سيمون" والنجمة "آديل" مطلقّان رسميًا بعد أن وقّع القاضي على التسوية يوم الخميس الماضي.

ووافقت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا على الحضانة القانونية والماديّة المشتركة لابنهما أنجيلو والبالغ من العمر 8 سنوات حيث انتهت من تفاصيل الطلاق بعد خمس سنوات من الزواج.

كما أكدت مصادر قريبة بأن "أديل" لن تمنح زوجها السابق أي دعم مادي كجزء من تسوية الطلاق، حيث نص حكم المحكمة على ما يلي: "يتنازل كل طرف عن حقوقه في الحصول على اي دعم للزوج من الطرف الآخر".

ويبدو واضحًا أن الوثيقة كانت سريّة بعض الشيء لذلك لم يعرف فيما إذا كانت هناك نفقات أخرى قد دفعتها "أديل" إلى زوجها "سيمون"، كما أشارت الوثيقة إلى أن الزوج يحاول حل كل المشاكل دون اللجوء للقضاء.

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