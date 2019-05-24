بالصور: جيمس تشارلز يحضر حفل كايلي جينر.. يدافع عن نفسه ضد الانتقادات!

واجه خبير المكياج "جيمس تشارلز" لموجة من الغضب بعد أن اتهمته صديقته وداعمته "تاتي ويستبروك" بأنه خدعها وطعنها في ظهرها، عقب مشاركته بدعاية ترويج لمنتج منافسٍ لها، وقد واجهة موجة جديدة بعد حضوره حفل إطلاق منتجات نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر".

اعتبر مدوِّن اليوتيوب واحد من أكثر الوجوه بروزًا وإثارةً للدهشة في حفل إطلاق منتجات العناية بالبشرة Kylie Skin Launch الخاص بـ"كايلي جينر" يوم الأربعاء الماضي، لكن تواجده أثاء الانتقادات وقوبل بفتور من قبل أتباعه.

دافع "جيمس تشارلز"، البالغ من العمر 20 عامًا، عن قرراه بحضور حفل "كايلي جينر"، بعدما اعتقد متابعيه أنه سيأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، فنشر عبر حسابه على موقع "تويتر" سلسلة تغريدات، جاء فيها: " قلت إنني لن أقوم بالتصوير قليلاً وسأظهر على مواقعي الاجتماعية الأخرى، وأشرت إلى أنني أوَّد التركيز على العيش بدلاً من فرض المحتوى.. وشفائي ينطوي على فعل ما يشعرني بالسعادة، مثل اللعب بالماكياج والرفاهية الاجتماعية ، بدلاً من النوم طوال اليوم. "

وأضاف: "تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من حياتي وأحب مواكبة أحداثي معكم جميعًا، وأعرف الكثير منكم يوَّد مواكبة حياتي..نشر بعض المنشورات وأنا ابتسم لا يعني أنني أفضل أو أن غيابي عن مواقع التواصل من أجل التعاطف. هذا يعني أنني أحاول المضي قدمًا في حياتي وتحسين نفسي!"

وانخفضت شعبية جيمس على اليوتيوب بمقدار ثلاثة ملايين متابع منذ إعلان خلافه بـ"تاتي"، بينما ارتفعت شعبية الأخيرة بنسبة أربعة ملايين متابع، بعد نشرها فيديو يعرض أسباب الخلاف متهمة إياه بالخداع مع ذكر فضائحه الجنسية.





ولم يتوقف رد فعل المعجبين على إلغاء المتابعة على اليوتيوب، بل امتدّ الأمر لحرقهم مساحيق التجميل والمنتجات الخاصة بجيمس، حيث تم نشر فيديو يتضمن حرق علبة تجميل وهي في سلة المهملات، بينما قام آخرون بتغطية اسم جيمس بوضع اسم تاتي.

ومن الجدير بالذكر، أن تاتي هي صاحبة العلامة التجارية للتجميل Tati ، Halo Beauty والتي قامت بدعم جيمس ووطدت معه علاقة صداقة قوية، إلا أن تعاقد جيمس مع شركة أخرى منافسة جعلها تشن الحرب عليه.