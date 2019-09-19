بالصور: ريهانا بإطلالة فوشية وبنطال سندباد.. هل حاولت إخفاء حملها؟!

تعتبر النجمة البربادوسية "ريهانا" رمزًا للإثارة والإغراء، فقد سيطرت على أجواء أسبوع الموضة في نيويورك بإطلالات غاية في الأناقة والجرأة، وها هي تنقل جزءًا من إثارتها إلى كوريا الجنوبية.

توجَّهت "ريهانا" إلى كوريا الجنوبية لافتتاح متجر علامتها التجارية لمستحضرات ا لتجميل Fenty Beauty في مركز Shinsegae Duty Free، وروَّجت ذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام" حينما نشرت صورة لها تجلس على كرسي مُعلَّق بسلاسل.

شوهدت "ريهانا" (31 عامًا) في مدينة تايوان، وهي منطقة تسوق عالمية في وسط العاصمة الكورية الجنوبية، بإطلالة فوشية مُثيرة مُرتديةً فستان فوشي طويل بطابع غجري رومانسي، زُيِّن من الأمام بأزرا مفتوحة لتكشف عن بنطالها البرتقالي الفضفاض، وما زاده إثارة فتحة الصدر الطويلة واسعة.







وأكملت المغنية الأمريكية بتسريحة شعر مُنسدلة على جانبي كتفها، واعتمدت ألوان جريئة لمكياجها فطبَّقت أحمر شفاه فوشي مُلفت، وظلال عيون من درجات البرتقالي والوردي، في حين تزيَّنت بقلائد مُرصَّعة بالألماس إحداها بتعليقة على شكل صليب، بالإضافة إلى أساور ألماسية إحداها على شكل سلسلة.

ويبدو أن "ريهانا" حاولت إخفاء بروز بطنها بهذا الفستان الفضفاض، فقد أُشيع أنها حامل من حبيبها الملياردير السعودي "حسن جميل" بعد تصريحها المُثير للجدل في حفل عشائها السنوي Diamond Ball، الذي يهدف لجمع التبرعات لدعم أعمال جمعيّتها الخيرية Clara Lionel Foundation.

في تصريحها لموقع Essence، قالت النجمة: "أنا امرأة ذات بشرة سوداء، وُلِدت من أم سوداء، التي بدورها أُنجِبَت من قبل امرأة سوداء، التي وُلِدت من قبل امرأة سوداء، ما يعني أني سأَلد امرأة سوداء"، وأضافت "والدتي مثال رائع على الكفاح رغم معيقات الحياة".

في هذه الأثناء، أعلنت "ريهانا" أنها لن تطلق ألبوم غنائي جديد كما اعتقد الكثير من معجبيها.