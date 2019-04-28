بالصور: كاردي بي بروب الاستحمام وشبشب في المطار.. الراحة أولًا!

لا تهتم نجمة الراب الأمريكية "كاردي بي" بنظرات الآخرين لها وما يقولونه حولها، فالأهم بالنسبة لها هي راحتها الشخصية لا غير.

رصدت عدسات الباباراتزي "كاردي بي" بإطلالة مُريحة مُبالغُ بها أثناء تتوجَّها إلى مطار جون إف كينيدي الدولي صباح السبت، حيث أن ما اختارته يُناسب الخروج من حمامٍ ساخن مُريح، فارتدت روب استحمام أبيض وشبشب بُني مُريح من العلامة التجارية العالمية "لويس فيتون" بقيمة 795 جنيه استرليني.

ولزيادة الغرابة لإطلالتها، ارتدت باروكة شعر بألوان نابضة بالحياة من بينها البرتقالي، الوردي، والأزرق، كما اعتمدت مكياج عيون دراماتيكي وأحمر شفاه لمَّاع.

وتوجَّهت "كاردي، البالغة من العمر 26 عامًا، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" من المدة الطويلة التي ستقضيها في الطائرة خلال هذه الرحلة الشاقة التي ستستمر لـ13 ساعة، فهي مُتوجة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.

وشاركت النجمة متابعيها الذين يصل عددهم أكثر من 43.6 مليون متابع عبر "إنستغرام"، مقاطع فيديو وصور لإطلالة جناحها الفندقي المُطِّل على المباني والمُنشآت، وعلَّقت: "هذا المشهد خلاب."

وعلى الصعيد الفني، ستُشارك "كاردي" في فيلم "Hustlers" بدور راقصة تعري إلى جانب النجمتين العالميتين "جينيفر لوبيز"، و" كونستانس وو".