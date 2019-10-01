بالصور: كايلي جينر ووالدتها تحملان حقيبة نادرة من جلد التمساح.. سعرها سيصدمك!

حينما يتعلق الأمر بالمقتنيات الباهظة، فستجدها جميعًا لدى عائلة كارداشيان- جينر اللواتي تُقدر ثروتهن بمئات الملايين من الدولارات، ما يعني أن كل ما يردنه ويشتهينه مُحقّق.

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بوالدتها "كريس جينر" وهما على متن طائرة خاصة، وبدتا نسخة طبق الأصل عن بعضهما البعض بملابس مُتطابقة، وأرفقتها بتعليق: "اجتماع عمل".

ارتدت أصغر ميليارديرية عصامية بليزر جلديًا طويلًا نسَّقته بتيشيرت أسود وليغينغ بذات اللون، في حين انتعلت حذاءً برقبة عالية من الجلد، وأسدلت خصلات شعرها الأسود الطويل المموَّج على جانبي كتفها، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء كبيرة، لكن ما لفت الأنظار أكثر إلى إطلالتها هي الحقيبة التي حملتها هي ووالدتها.

حملت السيدتان الثريتان حقيبتين من العلامة التجارية العالمية "هيرميس"، حيث تعد حقيبة "Hermes Himalaya Kelly " من الحقائب النادر ويبلغ سعرها ما مقداره 150 ألف دولار أمريكي، وقد صُنعت من جلد التمساح ومُزيَّنة بالذهب الأبيض عيار 18 والألماس.

وقد صنعت الحقيبة يدويًا من جلد تمساح النيل، حيث ابتكر اللون عبر عملية صباغة لتحقيق التدرج اللوني من الأبيض الصخري حتى الرمادي.

ولإضافة الفخامة إلى إطلالتيهما الجلدية السوداء، تزيَّنتا بمجوهرات ألماسية.

وبلا شك تُعتبر "هيرميس" من أكثر العلامات التي تفضلها "كايلي"؛ إذ تعتبرها استثمارًا للمستقبل، حيث كشفت سابقًا عن غُرفتها المُخصصة كُلّياً للحقائب عبر فيديو نشرته على موقع "يوتيورب"، صممتها بعشرات الألواح والأضوية المُخصصة، لعرضها بشكلٍ عصري وفاتن، وأشارت أن صف ماركة "هيرميس" هو المفضل لديها.

أمّا عن قيمة الحقائب التي تمتلكها كايلي جينر، فخمّن خُبراء الموضة أنّها تصل إلى مليون دولار أيضاً، إذ تراوحت أسعارها من بضعة مئات الدولارات، إلى عشرات الآلاف.

لا توجد في غُرفة كايلي حقيبة لا تحمل تصميم علامة تجارية فاخرة، ومن الأمثلة على الماركات العالمية، مجموعات مُنوعة من علامات كُل من شانيل، وديور، ولويس فيتون، وبرادا، وفيندي، وإيف سان لوران، وهيرميس، وكيلي، وغيرها الكثير.