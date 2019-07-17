بالفيديو: بيونسيه بتسع إطلالات في أغنية Spirit.. والطابع الإفريقي الأساس

أصدرت النجمة الأمريكية "بيونسيه" أغنيتها الجديدة Spirit، التي تعد جزءًا من فيلم The Lion King، النسخة الحية من فيلم الأنيميشن الذي أصدر عام 1994، وضمت ابنتها "بلو إيفي".

حقق الفيديو في أقل من 10 ساعات أكثر من 1.6 مليون مشاهدة، فالجميع يتطلع بحماس لرؤية الشخصية التي تؤدي بيونسيه صوتها، حيث جسَّدت شخصية اللبؤة "نالا".

وكعادتها، حبست "بيونسيه" أنفاسنا بفيديو مصوَّر غاية في الإبداع ابتداءً من المناظر الخيالية في سفاري إفريقيا وانتهاءً باختيار الأزياء المُبهرة، حيث تألّقت بتسع إطلالات تنوعَّت في قصاتها وألوانها، وهنا نستعرض ما اختارته:

1. فستان من فالنتينو

تألقت النجمة مُرتديةً فستان نفاش باللونين الأحمر والوردي من توقيع دار الأزياء الفرنسية "فالنتينو" مُزيَّن بكشاكش أنيقة منحتها لمسة من الدراماتيكية، واعتمدت تسريحة شعر فوضوية، وتزيَّنت بأقراط كبيرة على شكل حلقات فضية.





2. إطلالة باللونين الأسود والأبيض

لإطلالتها الثانية، ارتدت فستانًا طويلًا ضيق باللونين الأسود والأبيض نسَّقته بتسرة مُطابقة، وغطَّت شعرها بوشاح مُطابق.

3. إطلالة صفراء

اعتمدت "بيونسيه" اللون الأصفر لإطلالتها الثالثة، فاستعرضت منحنيات جسدها مُرتديةً فستان أصفر اللون فاقع انسدل بانسيابية على جسدها، بينما سرَّحت شعرها على شكل جدائل طويلة، وتزيَّنت بأساور فضية.

4. إطلالة وردية

ولإضفاء لمسة من الأنثوية، خطفت الأنظار بفستان وردي مُزيَّن بطيات فضفاضة، بينما استلقت على الرمال الوردية.

5.إطلالة إفريقية

واستوحت النجمة إطلالتها الخامسة من الطابع الإفريقي، فارتدت زيًّا أحمر اللون مؤلف من قطعتين، وانسدلت فوقه قطعة من الكروشيه مُزيَّنة بشراشيب، في حين وقفت الراقصات المرافقات لها بذات الزي.

6. إطلالة برتقالية

وتألَّقت النجمة مُرتديةً فستان برتقالي اللون طويل ذي أكمام فضفاضة وفتحة صدر طويلة، بينما زُيِّنَ بكسرات أنيقة، ولإضفاء مزيدًا من الجرأة اعتمدت خصلات شعر بااللون البرتقالي.

7. إطلالة براقة

لايمكن أن تكتمل المجموعة دون لمسة من البريق، فارتدت "جمبسوت" نيلي برَّاق مُزّيَّن بشراشيب.

8. إطلالة نيلية

أبرزت "بيونسيه" خصرها النحيل مُرتديةً فستان نيلي بفتحة أمامية طويلة تصل إلى أعلى الفخد، وغطَّت شعرها بشال مُرتبط بالفستان، في حين تزيَّنت بأساور ذهبية مُتعددة.

9. إطلالة شبكة

لتتماشى مع طابع جذور الشجرة، تألَّقت مُرتديةً فستان قصير باللون البيج جاء على شكل شبكة.