بالفيديو: تحدي بين توم هانكس وأحد ضباط الجيش في الأوسكار.. فمن انتصر بتمرين الضغط؟!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 صباح أمس الإثنين على مسرح دوبلي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ورغم الأجواء التنافسية بين أشهر النجوم العالميين المرشحين في الحفل، لا بد من بعض المواقف الطريفة والمضحكة.

فاجأ النجم الأمريكي "توم هانكس" الحضور وضباط الجيش الأمريكي المكلفين بحماية الحفل والحفاظ على أمنه حينما طلب من أحد الضباط القيام بتمارين ضغط على السجادة الحمراء.

THIS IS THE MOST CHAOTIC THING THAT HAS EVER HAPPENED TO ME #Oscars pic.twitter.com/sBmkwVPjSB — Alana King (@_KingBooks_) February 10, 2020

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"توم هانكس"، البالغ من العمر 63 عامًا، يتقدم ناحية أحد الضبط ويتحداه بممارسة تمارين الضعط وسط هتاف الحضور وتشجيعهم، ثم ينحني الإثنان أرضًا، واستمرا بالضغط لأكثر من 10 مرات متتالية.

ويجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة خاصة تجمع "هانكس" بالجيش الأمريكي عقب تأديته دور النقيب "جون ميلر" في فيلم Saving Private Ryan عام 1998.

ويذكر أن "هانكس رشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “A Beautiful Day In Neighborhood”، لكن الجائزة ذهب للنجم الأمريكي "براد بيت" عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.