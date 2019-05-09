مقاطع فيديو لكواليس فيلم Avengers: Endgame.. كريس يرقص على أنغام الموسيقى

لم يتمكن أبطال فيلم Avangers: Endgame من نشر مقاطع فيديو أو صور للحظات تصويرهم مشاهد من الفيلم الذي طال انتظاره بسبب حظر المنتجين عن حرق الأحداث قبل عرض الفيلم.

وأخيرًا قرر منتجا الفيلم "جوي وأنتوني رورسو" رفع الحظر عن حرق الأحداث، وعلى الفور استغل النجوم الفرصة لمشاركة متابعيهم صور ومقاطع فيديو لما كان يجري ما وراء الكواليس والتي من المحتمل أن تكشف تفاصيل عن الحبكة.

نشر النجم الأمريكي "كريس إيفانز" صورة تجمعه ببعض أبطال الفيلم من بينهم النجم الاسترالي "كريس هيمسورث"، الذي يؤدي دور رجل المطرقة "ثور"، والنجم الشهير "روبرت داوني جونيور"، الذي يؤدي دور الرجل الحديدي، والنجم الامريكي "مارك رافالو"، بشخصية "ذا هالك".

كما نشر مقطع فيديو لكواليس الفيلم، وعلَّق: "رفع حظر الفيديو! أعتقد أنني لست الوحيد الذي خالف القواعد في هذا اليوم من التصوير"، حيث يظهر البعض ممسكًا بهاتفه ويلتقط الصور للموقع.

كما شارك "هيمسورث" فيديو لنفسه وهو يرقص بينما يرتدي لحية مُزيفة خلال مأدبة غداء نظمها النجم "روبرت داوني".، وعلَّق: "ماذا يمكنني قوله، لقد استولت عليّ الموسيقى.. لست متأكداً من سبب عدم انضمام أي شخص إليّ ، ربما كانوا خائفين."

أخيرًا، نشر "روبرت" فيديو لأحد مشاهد الحركة التي أدَّاها أمام شاشة خضراء، بالإضافة إلى العديد من اللقطات المرحة للممثلين وطاقم العمل .

يذكر أن فيلم Avengers: Endgame حصد 1.2 مليار دولار في شبابيك التذاكر العالمية منذ عرضه.