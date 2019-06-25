بالفيديو: جينيفر لوبيز تُفاجئ مصر بحفل غنائي..وسعر التذاكر خيالي!

الشعب المصري على مفاجأة الأولى من نوعها، حيث تُخطط النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" إقامة أول حفل موسيقي لها في الساحل الشمالي لمصر بتاريخ 9 أغسطس.

وجَّهت النجمة الحسناء، واحدة من أنجح مشاهير هوليوود ورموز الهيب هوب، رسالة للشعب المصري عبر موقع "تويتر"، وكشفت عن حفلها المُنتظر التي ستعقده بمناسبة عيد ميلادها في مدينة العلمين الجديدة، وتقول: "سأٌقوم بجولة غنائية وسأحتفل بعيد ميلادي هذا الصيف في مصر.. أنتم مدعوون إلى حفلي."

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أعلنت النجمة العالمية #جينيفر_لوبيز، عن حفلها فى مصر يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك من خلال فيديو قالت فيه "أنا أدعوكم للإحتفال بعيد ميلادى هذا العام فى مصر..9 أغسطس"، وهو الحفل المقرر إقامته بمدينة #العلمين_الجديدة، ضمن حملة الترويج للمدينة عالمياً. pic.twitter.com/lXivs8bVDQ — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) June 24, 2019

ووفق ما نقله موقع " ticketegypt"، ستعقد "جينيفر لوبيز" حفلًا تحت عنوان "It's My Party وسُتباع التذاكر بأسعار مُختلفة بناءً على مستوى الجماهير وموقعهم في الحفل، إذ ستبلغ سعر تذاكر الواقفين 1350 جنيه للواقفين، وتذاكر المنطقة الذهبية بـ2000 جنيه، أمام بالنسبة لتذاكر الـVip تصل سعرها إلى 3500 جنيه.

يذكر أن النجمة الأمريكية الشهيرة ستقوم بجولة غنائية بين الولايات المتحدة وكندا في الربع الأول من شهر يوينو المقبل.

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