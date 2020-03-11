بالفيديو: سيلينا غوميز تجهز نفسها للعزوبية..و"هناك شريك حياة لكل شخص"!

يبدو أن النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" تشعر بأنها ستبقى عزباء أو عانس إلى الأبد، فهي تعتقد أنها لن تجد شريك حياتها بعد الآن.

كشفت "سيلينا غوميز" أنها تجهز نفسها لحياة العزوبية وذلك خلال ظهورها في إحدى حلقات برنامج Verified للحديث عن المعاني الكامنة وراء أغنيتها Rare، وأوضحت قائلة: "في بعض الأيام عندما أستيقط وأشعر بالانزعاج، أقول لنفسي سأبقى وحيدة إلى الأبد".

وأضافت قائلة: "لكن بعد مضي 15 دقيقة، أقول لنفسي أن هناك شريك حياة لكل شخص".



ويجدر الإشارة إلى أن "غوميز" لم تربطها علاقة مع شخص آخر منذ انفصالها عن حبيبها الكندي "جاستن بيبر"، الذي تزوَّج من عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالديون"، كما أن ألبومها الجديد يسلط الضوء على انفصلهما المؤلم، ويبعث رسالة حول تمكين الذت.

ولطالما كانت "غوميز" صريحة حول صراعاتها الشخصية، وأثبتت أن ألبومها كان منفذَا للتنفيس والتعبير عما بداخلها من مشاعر وألم.

اقرأ المزيد عن سيلينا غوميز في Buzz بالعربي: