(بالفيديو) شاروخان يرقص في شوارع مدينة دبي.. ويعلن "انا احب هذه المدينة الساحرة"

ظهر النجم البوليوودي الشهير "شاروخان" في فيديو اعلاني جديد وذلك للترويج للسياحة في مدينة دبي، والذي تداوله المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شاروخان يرقص في شوارع دبي

ظهر النجم البوليوودي في مقطع الفيديو وهو يتجوّل في شوارع مدينة دبي، حيث بدأ الفيديو بشاروخان وهو يتلقى مكالمة هاتفية من ابنته سوهانا.

وكانت ابنته في المكالمة تلطب منه ان يستمتع في دبي في وجهته السياحية اليها، فذهب للرقص في شوارع المدينة بأكلمها، كما لعب كرة الطائرة الشاطئية، وزار المركز التجاري بينما تصوّر مع معجبيه.

في نهاية اليوم تعود سوهانا لمكالمته في الهاتف مرة أخرى لتساله عن يومه، فيجيبها: "لقد حظيت بأفضل يوم في حياتي، شكراً لك".

وكان الفنان الهندي قد علّق على مقطع الفيديو الذي نشره عبر صفحته الخاصة، فقال: "استكشف مدينة دبي معي، فكل تجربة تصبح ذكرى خاصة هنا في دبي".

ردة فعل المتابعين على فيديو شاروخان

اشاد جميع المتابعين بالفيديو الترويجي لشاروخان عن السياحة في دبي حيث كتب أحد المعجبين: "الملك يبقى ملكاً دائماً"، كما علّق آخر: "تبدو رائعاً يا سيدي".

علاقة شاروخان بمدينة دبي

يعرف عن شاروخان حبه الكبير لمدينة دبي فهي ليست مكان للعمل فقط، وإنما هي مكان استقراره حيث إن لديه منزل خاص به في دبي ويعيش أطفاله هناك.

ولكما أتيحت له الفرصة بالتواجد في دبي يستغلها حيث أنه يحب هذه المدينة بشكل كبير