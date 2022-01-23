شاروخان على "انستغرام" للمرة الاولى منذ أزمة ابنه.. ومقطع فيديو دعائي له

توقّف النجم البوليوودي "شاروخان" عن التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك منذ أزمة حبس ابنه الأكبر بتهمة حيازة المخدرات.

شاروخان يعود لوسائل اتواصل الاجتماعي

نشر نجم بوليوود الأشهر أول منشور له منذ أزمة ابنه الأكبر عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، حيث كانت اول منشور له عبر صفحته الرسمية لهذا الأسبوع.

وكان المنشور يتضمن مقطع فيديو اعلاني للفنان الهندي لصالح مجموعة إل جي الكورية الشهرية للإلكترونيات ومنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وظهرت في الإعلان أيضاً زوجته

وانتقل المتابعون إلى قسم التعليق للتعبير عن سعادتهم بعودة نجمهم المفضل إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد غياب لعدة اشهر منذ آخر منشور له.

شاروخان وأزمة ابنه في حيازة المخدرات

ألقي القبض على نجل النجم الهندي الشهير بتهمة حيازة المخدرات وذلك عندما داهمت الشرطة مركب في البحر كان فيه عدد من الأشخاص ومن ضمنهم ابن شاروخان أريان خان ولكن انتهت القضية بخروج ابنه دون اتهام.

الا ان شاروخان كان قد كشف انه عاش اوقاتًا صعبة بعد سجن ابنه، وحرص صديقه سلمان خان على دعمه والتواجد إلى جانبه في هذه المحنة

فيما حرص نجم بوليوود على ايقاف جميع اعماله والتفرغ للبقاء إلى جانب ابنه في محنته