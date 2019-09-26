بالفيديو: صديق فرقة Jonas Brothers يخترق حسابهم ويعرضهم للسخرية.. والغضب يسيطر!

اشتهر الدي جي الأمريكي المُلقب بـ"ديبلو" بإفشاله مفاجأة حفل الزفاف السري للنجم الأمريكي "جو جوناس" وزوجته الممثلة البريطانية "صوفي تيرنر" في لاس فيغاس، عن طريق بث الحفل مباشرةً عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".

ولم يتوقف "ديبلو" عن ألاعيبه الصبيانية، فقرر هذه المرة اختراق حساب فرقة "جوناس فرذرز" يوم الأربعاء من أجل نشر صورة له باللونين الأبيض والأسود يظهر فيها عاري الصدر مُرتديًا شورت من العلامة التجارية "كالفن كلاين"، وعلَّق: " مرحب بكم في الإعلان المجاني، تابعو "ديبلو"."

وتابع "ديبلو" مزاحه، ونشر صورة له يحمل ثلاثة جوائز غرامي بين ذراعيه، وعلَّق: "جلسة تصوير مع كيفن، نيك، وجوناس".

وواصل نشر الصور المضحكة، فنشر صورة قديمة لفرقة البوب Hanson تعود للتسعينيات، مُشيرًا إلى أنهم فرقة "جوناس بروذرز"، كما بدَّل صورة الحساب الرسمية لصورته.

وبعد زيادة جرعة الفكاهة وتعدي الحدود قليلًا، غضب أعضاء الفرقة، فعلَّق "جو جوناس" على إحدى الصور: "صديقي، هل قمت بتغيير كلمة السر؟"، وكتب "نيك جوناس": "بجديَّة، ديبلو اتصل بي الأمر ليس مضحكًا".

وبدا أن "كيفن" لم يتسطع تحمل المزيد من الفكاهة، فكتب غاضبًا: "سحقًا، لقد كان الأمر مَضحكًا لأول منشور، لكننا نحتاج استرجاع الحساب لدينا حفلة الليلة."

ويبدو أن "ديبلو" لم يرجع الحساب بعد غير مكترثٍ لمطالب أصدقائه، فنشر مقطع فيديو مُضحك لأعضاء الفرقة يعملون في مطعم، ثم يقرر "نيك" الشجار ومغادرة الفرقة.

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