بالفيديو: مايلي سايرس تحرج ديمي لوفاتو.. وتكشف شذوذهما عبر بث مباشر!

ألمحت النجمة الأمريكية "مايلي سايرس" إلى أنها والمغنية الشهيرة "ديمي لوفاتو" كانتا شاذتين منذ أن بدأ نجمهما يسطع في مسلسلات "ديزني".

وقررت نجمة "هانا مونتانا" السابقة استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لرفع معنوية معجبيها وسط تفشي فيروس كورونا عبر إطلاق برنامج باسم Bright Minded، حيث يعيش الملايين حول العالم حالة من العزلة في منازلهم لحماية أنفسهم وأحبائهم من الإصابة.





وأطلت "مايلي" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" في بث مباشر ناقشت من خلاله علاقة الصداقة التي جمعتها بـ"ديمي لوفاتو"، وأشارت أن علاقتهما كانت في تذبذب وتوتر على مر السنين.

وأوضحت "لوفاتو" أن "مايلي" كانت بمثابة نور في حياتها بعمر الـ14، وأنه رأت شيئًا ما يجمعهما، إلّا أن الأخيرة أصرت على أن علاقتهما الوثيقة ربما كانت نتيجة لشيء آخر غير الصداقة الأفلاطونية، قائلة: "أو ربما كنا مجرد مثليتي جنس".

وبدت "لوفاتو" محرجة بشكل واضح وأخفت وجهها عن الشاشة، غير أنها لم ترد بالإيجاب أو النفي.



ويجدر الإشارة إلى أن "مايلي" تعتبر نفسها مثلية الجنس، بينما كشفت "لوفاتو " أنها تتبع مبدأ السيولة الجنسية ولا تزال تكتشف نفسها وميولها الشخصي.

وسابقًا، أثارت "لوفاتو" الجدل بأدائها المبتذل والجنسي على خشبة مسرح مهرجان الـ"BBC" الموسيقي "Biggest Weekend" في مدينة سوانزي إحدى مدن ويلز الإنجليزية، حيث رقصت بطريقة جريئة ومثيرة برفقة مجموعة راقصات بألوان شعر مختلفة أمام آلاف المشاهدين خلال أدائها أغنيتها "Cool For The Summer" التي لمحت خلالها إلى ازدواجيتها الجنسية، قبل أن تصرخ وتوجه حديثها للجماهير المحتشدة، قائلةً: "أَحِبَ من تريد، ثم اذهب إلى والدتك وأخبرها بالأمر."

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