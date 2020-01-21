بالفيديو: ميغان ماركل تتعرض لموجة غضب في أول ظهور لها.. كادت توقع ابنها آرتشي!

رصدت عدسات الباباراتزي الممثلة الأمريكية السابقة "ميغان ماركل" وهي تيتسم لعدسات الكاميرات أثناء نزهة أجرتها برفقة ابنها "آرتشي" وكلبيها الأليفين في فانكوفر، وذلك قبل ساعات من هبوط طائرة زوجها الأمير "هاري" في كندا الليلة الماضية بعد انتهائه من إحدى مشاركاته الملكية الأخيرة في لندن.



رافق "ميغان ماركل" حارسي أمن أثناء تجوالها في متنزه هورث هيل الإقليمي بالقرب من قصر جزيرة فانكوفر الفخم الذي استخدموه وأقاموا به منذ عيد الشكر العام الماضي، وليس معروفًا من سيدفع فاتورة الحماية الشخصية التي تقدر بـ3 ملايين جنيه أسنرليني، هل هم دافعو الضرائب البريطانيون أو الكنديون؟

وبدت الدوقة تكافح من أجل الحفاظ على توازن طفلها في حمالة الرضيع التي ارتدتها على صدرها في حين إحدى الشيالات كانت تنزلق من كتفها، بينما هي ممسكة بلجام كلبيها "أوز" و"بيجل".













ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "آرتشي" لا يشعر بالارتياح في حمالة الرضّع، ومن المحتمل أن يقع، لذا أشار عليها البعض منح حراس الأمن مسؤولية كلبيها لكي تتمكن من الانتباه لطفلها، أو الحصول على مساعدة مربية أطفال.

وقبلها بيوم، سارع "هاري" لانهاء إجتماعه الصباحي مع رئيس الوزراء "بوريس جونسون" والعديد من رؤساء الدول في قمة الاستثمار البريطانية - الإفريقية في غرينت ، حيث وصل في حوالي الساعة 11 صباحًا وغادر الساعة 1 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

ثم عقد اجتماعًا مع فريق Kensington Palace التابع له لمناقشة إدارة شؤونه وميغان لأنهما سيكونان الآن في كندا في المستقبل المنظور.



وقد تهرب "هاري" من أول استقبال منفرد لشقيقه ويليام في قصر باكنغهام وهرع إلى مطار هيثرو ليلتحق برحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في الساعة 5.30 مساءً إلى فانكوفر الدولية ، قبل أن يستقل طائرة أصغر من طراز ويست جيت إلى مطار فيكتوريا في جزيرة فانكوفر، حيث سيصل الساعة 9.45 مساءً بالتوقيت المحلي.