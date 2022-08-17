بريانكا شوبرا تحمّس متابعينها بصورة من الحمام.. ماذا سيحدث في الفترة القادمة؟

شاركت النجمة البوليوودية العالمية "بريانكا شوبرا" مقطع فيديو قصير عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثارت من خلاله حماس الجمهور والمتابعين.

بريانكا شوبرا ستكشف عن سرّها قريباً

ونشرت النجمة العالمية مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيه وهي أمام المرآة في حمام بيتها بينما كان البخار يغطّي سطح المرآة.

وكتبت بريانكا على المرآة تاريخ "26-8-22"، حيث أوضحت بريانكا أنها في هذا التاريخ ستعلن عن عمل جديد أو خبر مفاجىء للجمهور.

وأثارت النجمة الشهيرة حماس متابعينها عندما علّقت على الفيديو الذي نشرته بقولها: "مرآتي يا مرآتي.. لا أستطيع الانتظار للكشف عن كل شيء".

وخمّن الجمهور بأنه ربما سيكون شيئاً يتعلق بـ العمل حيث انه من الممكن أن يكون فيلم جديد او مسلسل، فيما راح البعض للتخمين أن الامر يتعلق بحياتها الخاصة

بريانكا شوبرا تقدّم مهرجان منظمة غلوبال

أعلنت النجمة البوليوودية بأنه تم اختيارها لتقديم مهرجان غلوبال سيتيزن لهذا العام، حيث يقوم المهرجان على الاحتفال بمرور ما يقارب عشرة أعوام على انشاء المنظمة التي تحارب الفقر.

بريانكا شوبرا وطفلتها

وكانت بريانكا شوبرا ونيك جوناس قد أعلنا خلال الأشهر السابقة بأنهما استقبلا طفلتهما الصغيرة وذلك من خلال أم بديلة، حيث عبّرت بريانكا عن سعادتها الكبيرة بالطفلة.

ويحرص الثنائي على ابقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن الجمهور، حيث حرصا على اخفاء ملامح طفلتهما الصغيرة