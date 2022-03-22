بريانكا شوبرا تكشف عن مشروع مميّز لها في إيطاليا.. ما هو؟

بدات النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" العمل مع مجموعة من أصدقائها في العاصمة الإيطالية روما، على مشروع مميّز يجمعها بهم هناك.

ونشرت بريانكا لقطات صور تجمعها مع روّاد الأعمال والخبير المالي وصديقها جيمس بولتر عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وكان صديقها مدير الأعمال قد اعاد نشر الصور وقال فيها معلقاً: "أنا أعمل على مشروع مميز في لندن ، حيث أنه سيكون بصحبة مجموعة من الناس المفضّلين لدي".

واكتفت بريانكا بوضع ايموجي على شكل قلب لهذا المنشور، حيث أنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى حول المشروع وما اذا سيكون في لندن او روما.

يُشار إلى أن الفنانة الهندية الشهيرة كانت قد صدمت جمهورها في وقت سابق بإعلانها استقبال طفلتها الأولى من زوجها الفنان العالمي نيك جوناس من خلال ام بديلة عبر حساباتها الخاصة في السوشال ميديا

واكتفت بريانكا شوبرا باعلان الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ذكر أي تفاصيل مع التاكيد على ان حياتها العائلية هو امر خاص لا تحب الخوض به او التحدث عن تفاصيله

وكانت شوبرا في وقت سابق قد اكدت رغبتها باستقبال اطفال من زوجها الذي يصغرها بسنوات واكد الفنان نيك جوناس عن رغبته بتكوين عائلة مع زوجته النجمة الهندية الشهيرة

ةتحظى بريانكا بشعبية كبيرة في العالم والوطن العربي وقدمت خلال مسيرتها الفنية الحافلة العديد من الاعمال المميزة